モナコ南野拓実がパリ・サンジェルマン戦で決勝弾、4試合ぶり白星に貢献

フランス1部モナコは現地時間11月29日のリーグ・アン第14節で首位のパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦し、1-0で勝利した。

決勝点をあげたのは日本代表FW南野拓実。チャンピオンズリーグ（CL）からの2試合連続弾でチームを勝利に導いた“モナコの王様”の活躍に称賛が集まった。

リーグ戦3連敗中のなかで迎えた大一番。トップ下で先発した南野は後半23分、左サイドのMFアレクサンドル・ゴロビンからのクロスを受けると、ワントラップして左足でシュート。狙いすました一撃をゴール右隅へと流し込んだ。鮮やかなシュートで26日に行われたCL第5節パフォス戦（2-2）に続く2試合連続ゴール。リーグ戦では今季3得点目となった。

スポーツチャンネルDAZNの公式Xは「モナコの王様がチームを救う！」とゴール動画を公開。ファンからも「モナ王すごい」「PSG相手の得点はすごい」「タキの冷静さと決定力の高さが詰まってる」「シュートまでの動作が早い」「トラップのコントロールがうますぎる」「国宝やん」といったコメントが寄せられていた。

これが決勝点となってモナコは1-0で首位PSGを撃破。南野の活躍で4試合ぶりの白星を手にしたチームは暫定6位へと浮上した。（FOOTBALL ZONE編集部）