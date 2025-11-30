ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（２５）の移籍先予想を米全国紙「ＵＳＡトゥデイ紙」が２９日までに、「日本のベーブ・ルースはどこと契約するのか」の見出しで伝えた。

獲得に動く可能性がある球団として同紙が有力に挙げたのは、ヤンキース、カブス、ジャイアンツ、メッツの４球団。ヤンキースは今年７月に守備に定評のあるマクマーンを獲得しているが、「毎試合、三塁起用は微妙だが、マクマーンや一塁のベン・ライスと併用が可能となる」。カブスについては、鈴木誠也や今永昇太ら日本人選手の成功を理由に、積極的に参戦できると指摘。ジャイアンツは村上とデバースを一塁と指名打者で起用可能となり、メッツは最大の補強ポイントである指名打者の役割に「村上がフィットする」と予想した。

ＮＰＢで８３６試合に出場し、２２４本塁打、６００打点、ＯＰＳ・９４５をマークした村上。２０２１年と２０２２年の両年でセ・リーグＭＶＰを受賞し、２０２２年には打率３割１分８厘、５６本塁打、１３４打点で３冠王に輝いた。同紙は「日本で最も多く打ち続けてきた打者の一人」とし、５６本塁打はＮＰＢの日本人選手のシーズン記録を樹立、王貞治が１９６４年に樹立した５５本塁打を上回っていると紹介した。

米東部時間で８日午前８時（日本時間同午後１０時）にスタートした４５日間の交渉期限は、１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）までとなっている。