『330円 → 165円』に値下げ中ーーッ！【3COINS】冬コーデにぴったり♡「リボンピアス」

暗くなりがちな冬コーデ。小ぶりでも可愛いアクセサリーをプラスするだけで、コーデのさりげないアクセントになりつつ気分も上がりそうです。プチプラでも華やかなものをリサーチするなかで見つけたのは【3COINS（スリーコインズ）】のピアス。トレンド感のあるロマンチックなリボンモチーフが可愛らしく、大人の装いにもぴったり。値下げ価格でお得にゲットできるこの機会に、ぜひチェックしてみて。

乙女心くすぐる大人ガーリーな上品ピアス

【3COINS】「リボンパーツハートピアス」\165（税込・セール価格）

リボン × ハートのモチーフが乙女心をくすぐるピアス。ホワイトシルバーカラーとゴールドカラーの2色づかいが上品で高見えしそうです。ちょこんと小さなサイズ感が可愛らしく、顔周りをさりげなく華やかにしてくれるかも。フェミニンな装いにはもちろん、シンプルなカジュアルコーデにも馴染みそうです。

揺れるチャームが可愛い！ リボンミニピアス

【3COINS】「ストーン付ミニリボンピアス」\165（税込・セール価格）

リボンモチーフが愛らしいミニピアスの先端には、小さなガラスパーツがあしらわれ、動くたびにきらめきそう。カラーは、大人っぽいホワイトシルバーカラーと、よりフェミニンなムードを演出できるピンクゴールドカラーの2色展開。暗くなりがちな冬コーデも、キラリと光るピアスで気分が上がるかも。

ほどよい存在感が◎ コーデが華やぐダブルリボン

【3COINS】「ダブルリボンピアス」\165（税込・セール価格）

より存在感のあるピアスが好みなら、こちらがおすすめ。リボンがふたつ連なった華やかなデザインが魅力です。カラーは2色展開で、モードに決まるホワイトシルバーカラーと、あたたかみのあるコーデにぴったりなゴールドカラー。お値下げ中の今なら2色買いもアリかも。

高見えデザイン！ 冬コーデに馴染むクリアカラー

【3COINS】「クリアカラーメタルリボンピアス」\165（税込・セール価格）

ころんとしたパーツにリボンがあしらわれたこちらも、プチプラとは思えないデザイン性の高さ。クリア素材とメタルカラーの組み合わせや、存在感のある立体的なモチーフが魅力です。甘くなりがちなリボンデザインですが、落ち着いた大人の冬コーデにも馴染みそう。丸いパーツのカラーがブルー・アイボリー・ピンクの全3色展開です。

