推し活に使える9色のケーキ/「#推し文字クッキー」でデコレーションも【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2025年12月1日から全国の店舗で、『推し活』に使える全9色のケーキをラインアップし、「#推し文字クッキー(6個入)」を販売する。

〈『推し活』に使えるケーキとクッキーが登場〉

『推し活』とは、好きな俳優やアイドル、キャラクターなどのグッズを購入したり、イベントに参加したり、多様な形で「推し」を応援する活動のこと。今回、銀座コージーコーナーでは、『推し活』をケーキでも楽しんで欲しいと考え、『推し色』に見立てた9色のケーキをラインアップする。

さらに『推しが尊い』『推ししか勝たん』などの推し文字をプリントしたクッキーと、ピックシートのセットも同時に販売。ケーキにのせて、飾りつけできる。いつものティータイムや、ファン同士が集まる推し会におすすめだという。

銀座コージーコーナー 推し色ケーキで『推し活』を応援

〈推し色ケーキ全9種のラインアップ(各税込)〉

◆【赤】「ベリーのレアチーズ」540円

販売期間:12月1日〜2026年1月5日ごろ

苺風味スポンジに苺ゼリー入り苺クリーム、なめらかなチーズムースを重ね、ラズベリーグラサージュで仕上げた。チーズのまろやかさと、甘酸っぱい苺の味わいの相性がぴったりだという。苺の香りと味わいが口いっぱいに広がる。

◆【黄】「モンブラン」496円

販売期間:通年販売

栗の豊かな風味が楽しめる、昔ながらの黄色いモンブラン。ふんわり･しっとり食感のスポンジにカスタードを入れ、マロンダイスの食感とラム酒の香り豊かなクリームを重ね、マロンあんを絞った。マロンあんは、栗甘露煮を砕いて混ぜ込み、甘さを控えた。栗の風味が際立ち、より栗の深い味わいが楽しめる。

◆【ピンク】「苺のモンブラン」529円

販売期間:12月1日〜2026年1月29日ごろ

どこを食べても苺を感じる、苺づくしのモンブラン。苺風味マドレーヌの上に、まろやかな甘みの苺ミルククリームと、濃い味わいの苺あんを絞り、アクセントにほんのり甘酸っぱい苺ジャムを入れた。苺の香りと味わいが楽しめる。

推し色ケーキ 赤・黄・ピンク

◆【緑】「シャインマスカットショート」604円

販売期間:販売中〜12月21日ごろ

ジューシーな果肉と上品な甘み、香りが特徴の「シャインマスカット」を楽しむ季節限定のショートケーキ。マスカットゼリーが入ったヨーグルト風味クリームをマスカット風味スポンジで挟み、上面にシャインマスカットを飾った。マスカットのみずみずしい味わいが楽しめる。

◆【白】「北海道産5種のチーズを使ったこだわりレアチーズ」561円

販売期間:通年販売

北海道産のクリームチーズ3種&マスカルポーネ&カマンベールチーズをブレンドし、チーズの豊かなコクと乳味感、ほどよい酸味を感じるレアチーズケーキに仕立てた。雪のように優しくほどけて広がる奥行きのある味わい。

◆【橙】「大きなミルクレープ」734円

販売期間:12月5日〜2026年1月5日ごろ

クレープ19枚とコクのあるカスタード入りクリーム20層を重ねた、ボリュームたっぷりのミルクレープ。上面のほろ苦く香ばしいキャラメル風味グラサージュと、クレープ&クリームの層による豊かな味わいが楽しめる。

推し色ケーキ 緑・白・橙

◆【紫】「ブルーベリームース」529円

販売期間:12月1日〜2026年1月5日ごろ

コクのあるチーズ風味クリームと、ほんのり甘酸っぱいブルーベリームースを重ね、ブルーベリーグラサージュとブルーベリークリームで仕上げた。あと味の爽やかなムースケーキ。

◆【青】「チョコミントケーキ」529円

販売期間:12月1日〜12月21日ごろ

ミントの爽快感とチョコの味わいを組み合わせ、さっぱり食べやすく仕上げたケーキ。チョコスポンジで、ミントホワイトチョコクリームとミントガナッシュを挟んだ。ミントホワイトチョコクリームにはミントが強めのゼリーを混ぜ込み、ホイップクリームには食感のアクセントにパフチョコを入れている。

◆【黒】「ミルクチョコショート」529円

販売期間:通年販売

ミルクチョコのまろやかでやさしい味わいと、しっかりとしたチョコのコクとカカオの風味が楽しめる。酒とナッツを使用していないため、食べやすく、子どもにもおすすめだという。

推し色ケーキ 紫・青・黒

※推しケーキ全9種は、北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店がないため、販売しない。

〈手書き風の『推し文字』をプリントしたクッキー〉

◆「#推し文字クッキー(6個入)」税込540円

販売期間:12月1日〜12月下旬ごろ

推しへの想いを表現した手書き風の『推し文字』をプリントしたクッキーと、ケーキに飾れるピックシートのセット。推しカラーのケーキに自由にデコレーションできる。推しの誕生日や記念日、クリスマスにおすすめだという。

銀座コージーコーナー「#推し文字クッキー(6個入)」

【内容】

･クッキー大(推しが尊い･バニラ)×1個

･クッキー大(推ししか勝たん･バニラ)×1個

･クッキー(100点･ホワイトチョコ)×1個

･クッキー(神･いちご)×1個

･クッキー(好き･ホワイトチョコ)×1個

･クッキー(国宝級･いちご)×1個

･ピックシート×1枚

※「#推し文字クッキー(6個入)」は、福井県･京都府･鳥取県に取り扱いがないため販売しない。