『M-1』準決勝→2回戦“辞退”のお笑い芸人、仕事復帰へ 10月から体調不良で療養
体調不良のため療養中のお笑いコンビ・カラタチの大山和也が、30日までに自身のXを更新。12月1日から復帰することを報告した。
【動画】確かな実力…カラタチ、渋谷よしもと漫才劇場『オープニングネタフェスティバル』での漫才
大山は「しばらくお休みをいただいておりましたが12月1日より仕事を復帰させていただくことになりました。よろしくお願いします」と報告。この発表に芸人仲間、ファンから喜びの声が寄せられている。
カラタチは、2010年NSC東京校16期生の前田壮太、大山和也により11年に結成。『M-1グランプリ』には15年から参戦し、19年、21年から23年までに準々決勝、24年には準決勝に進出するなど注目を集めていた。
だが、10月16日に行われた『M-1グランプリ2025』2回戦を辞退。翌17日に「この度は関係者各所、お客様にご迷惑をお掛けしていますが、体調不良によりしばらく休養させてもらうことになりました。復帰する際はより元気になって帰ってきますので少しお待ちいただければと思います」と報告し、療養していた。
