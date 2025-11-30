（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には、20世紀フォックス製作『X-MEN』シリーズから多数のキャストが参戦する。そのひとりであるビースト役のケルシー・グラマーが、多数のマーベル俳優との共演について語った。

グラマーは『X-MEN：ファイナル ディシジョン』（2006）と『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）でビースト役を演じ、MCU映画『マーベルズ』（2023）のエンドクレジットに登場。他のX-MENメンバーよりも一足早くMCUに合流を果たした。

米のインタビューで、会えて嬉しかったマーベル俳優を聞かれたグラマーは、「ソーです」とクリス・ヘムズワースの名を挙げ、さらに「ロバート・ダウニー・Jr.の大ファンなんです。彼のことが大好きで、素晴らしい人ですよ」と称賛した。「（2人と）ちょっとした共演シーンはありました。詳細は言えないし、何を言うべきなのか、あるいは何を言わないべきなのかわかりません」。

また「ファンタスティック・フォーの新メンバー、ペドロ（・パスカル）とも素晴らしい時間を過ごしました」といい、『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』（2025）でミスター・ファンタスティック／リード・リチャーズ役を演じたパスカルとのチームアップを示唆。「ペドロには感謝しています。素晴らしい人です。彼と楽しく過ごしたし、共演しましたよ」とコメントした。

ちなみに『X-MEN』シリーズでは、プロフェッサーX役のパトリック・スチュワートとミスティーク役のレベッカ・ローミンと再共演できたことが嬉しかったともコメント。また、サイクロプス役ジェームズ・マースデンについても、「一緒に仕事をしたことは一度もなかったんです」と言及。「私がシリーズに参加した頃には、彼は眼鏡だけが空中に浮かんでいて、溶けてしまっていました。彼が生きているのを見られて嬉しかったですね」。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には、旧『X-MEN』シリーズから前述メンバーのほか、マグニートー役のイアン・マッケラン、ナイトクローラー役のアラン・カミングが参加。『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）からガンビット役のチャニング・テイタムも加わる。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、2026年12月18日（金）日米同時公開。

