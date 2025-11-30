岡野陽一＆山添寛がMC、ランチバラエティ『メシウマ』爆誕
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、KDDI株式会社とタッグを組み「お昼の時間帯にスッキリ楽しめる」をコンセプトにした新たな“ショートバラエティ番組企画”『ランチタイムバラエティ』を共同制作。その第３弾として、お笑い芸人の岡野陽一とお笑いコンビ・相席スタートの山添寛がMCを務める“他人のドッキリを見ながら「一味ウマい昼メシ」を食べる”番組『メシウマ〜COUNT DOWNドッキリ〜』を12月２日（火）お昼の12時から12時15分まで「ABEMA」で無料放送開始する。
『メシウマ〜COUNT DOWNドッキリ〜』は、他人の不幸や失敗を見て喜びを感じる影響で「メシがウマく感じる」ことを表すインターネットスラングから着想を得て、MCがゲストと共に芸能人がドッキリに引っかかる様子を鑑賞しながら美味しいお昼ご飯を食べるというお昼時にぴったりの新感覚の番組。12月２日（火）放送の初回には格闘家の平本蓮が登場し、“自身初のドッキリ仕掛人”に挑戦。すでにネットでは、初回ターゲットのDen（リンダカラー♾️）に対して平本蓮のSNSでの発言が大きく話題に。
収録を終えたMC岡野は「VTRを見ながら飯を食べさせて頂くと世界が変わりました。白飯に一番合うのは肉でも魚でもハンバーグでもなく、メシウマカウントダウンだったのです。皆様も一度騙されたと思って、この番組を見ながら飯を食ってみて下さい。もう普通の食事では満足出来なくなるでしょう」、山添は「皆さんの食事を、より一層美味しく食べられる番組が爆誕しました。見終わる際にはご馳走様と言ってください。」とそれぞれコメント。
『メシウマ〜COUNT DOWNドッキリ〜』は、12月２日（火）お昼の12時から（全４回）「ABEMA」にて無料放送開始。
（C）AbemaTV,Inc.
