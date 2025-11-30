夫が亡くなり悲しみに暮れる中、高額の借金があったことを知り唖然とする妻――。このように、「亡くなった後に借金が発覚する」というケースは、実は珍しくありません。債務者が亡くなると、その借金は遺族が相続することに。借金の総額がプラスの財産額を上回れば、相続放棄を視野に入れざるを得なくなります。今回は、急死した夫が保険金を遺してくれたものの多額の借金も隠していたという事例から、相続放棄の判断基準や生命保険金の有効性について、CFPの松田聡子氏が解説します。

夫の死後、保険金1,000万円で安堵した妻を襲った「信じがたい秘密」

倉田和之さん（仮名・享年73歳）が急性心筋梗塞で急逝したのは、初冬の朝のこと。妻の俊子さん（71歳）は悲しみに暮れ、すでに独立済みの長男（45歳）・次男（42歳）の手を借りながら葬儀を終えました。

「これから一人で生活していけるのだろうか……」

不安と孤独が襲うなかで、相続の手続きを始めた俊子さん。和之さんが会社員時代、家族のことを考えて保険に入ってくれていたのを思い出し、死亡保険金1,000万円の請求手続きを行いました。

「私の年金と遺族年金だけで生活するのは不安だったけど、この保険金があればなんとかなりそう」

ローンを完済した持ち家もあり、俊子さんは和之さんに感謝しました。ところがその後、とんでもない事実が発覚します。

きっかけは、和之さんが管理していた銀行口座の残高がほとんどないことに気づいたことでした。それだけでなく、明細には複数の借り入れの返済が記録されています。夫の部屋を調べると、借り入れに関する複数の書類が見つかりました。

「どうなっているの、これ。お父さんは一体何にお金を使っていたのかしら」

驚いた俊子さんがさらに調べると、和之さんは株の信用取引で多額の損失を出していたことがわかったのです。負債の総額は、わかっただけでも約1,000万円。保険金とほぼ同じ額でした。

突然判明した思いもよらぬ事実、借金のことを家族に言わなかった夫への複雑な気持ちが入り混じり、涙が零れた俊子さん。そして、気持ちが少し落ち着くと、「もしかして、この借金は私が払わなければならないの？」という、現実的な不安が湧いてきました。

息子たちに相談すると、和之さんの借金も相続の対象になってしまうのではないかという話に。もはや家族だけで相談しても埒が明きません。俊子さん親子は、弁護士に相談することにしました。

亡くなった人の「借金」も相続される―知っておくべき相続の仕組み

相続と聞くと、多くの人は預貯金や不動産といった「プラスの財産」を思い浮かべるでしょう。しかし、相続とは亡くなった人の権利や義務のすべてを引き継ぐことを意味します。つまり、借金や保証債務といった「マイナスの財産」も相続の対象になるのです。

俊子さんのように、家族が亡くなってから初めて借金の存在を知るケースは決して珍しくありません。返済が滞っていなければ督促状のような郵便物が届くこともなく、借金の存在に気づかないまま時間が過ぎてしまうこともあります。また、借金をしている本人が、「心配をかけたくない」と家族に黙っていたというケースも少なくないでしょう。

相続の手続きでは、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も把握する必要があります。郵便物や通帳の明細を調べるだけでなく、信用情報機関への照会も有効な手段です。

では、もし亡くなった人に多額の借金があるとわかったら、残された家族はどうすればいいのでしょうか。

そもそも相続には、「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」と、大きく分けて三つの選択肢があります。

1：単純承認…プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するもの。何も手続きをしなければ自動的に単純承認となる。



2：限定承認…プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐという方法。相続人全員の同意が必要で手続きも煩雑なため、実際にはほとんど利用されていない。



3：相続放棄…プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄し、最初から相続人ではなかったことになる。令和5年度の司法統計年報によると、相続放棄の受理件数は28万2,785件に上る。相続放棄は決して特別なことではなく、多くの人が選択している手段といえる。

このうち限定承認と相続放棄には期限があり、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。この期限を過ぎると、自動的に単純承認したとみなされ、借金を引き継ぐことになってしまいます。

だからこそ、家族が亡くなったら、できるだけ早く財産と負債の全体像を把握することが重要です。また、相続財産に手をつけてしまうと単純承認とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

さらに重要なのが、死亡保険金の扱いです。受取人が指定されている死亡保険金は、受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。つまり、相続放棄をしても、保険金は受け取れるのです。この点が、俊子さんのような状況に置かれた人にとって、選択肢を広げる重要なポイントとなります。

俊子さんが選んだ道、そして私たちが学ぶべきこと

弁護士は俊子さんに二つの選択肢を示しました。 一つは、保険金1,000万円で借金を返済し、持ち家と預貯金を相続する方法。もう一つは、相続放棄をして借金を引き継がず、保険金だけを受け取る方法です。ただし、後者の場合は持ち家を手放すことになります。

「保険金で借金を返済すれば、家は残ります。でも、手元に現金はほとんど残りません。それに、本当にこれで借金のすべてなのか、現時点では完全には確認できないのです」

弁護士の言葉に、俊子さんは不安を感じました。もし他にも借金があれば、保険金を使い果たした後にさらなる請求が来る可能性があります。

一方、相続放棄をすれば、借金の心配から完全に解放されます。保険金1,000万円は、相続財産ではなく受取人固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。家を失っても、確実に1,000万円の現金が手元に残るのです。

家族で相談し、俊子さん親子は相続放棄をすることを決断しました。そして、弁護士の助言に従い、和之さんの姉（俊子さんにとっての義姉）に事情を説明し、相続放棄をすることを伝えました。

というのも、俊子さんと息子たちが相続放棄をすると、次は和之さんの両親、両親が亡くなっている場合は和之さんの兄弟姉妹に相続権が移るからです。そのため、相続放棄を検討する際は、次の順位の相続人にも必ず連絡を取り、事情を説明しなければなりません。義姉も同様に相続放棄の手続きをすることで、最終的に誰も借金の返済義務を負わないことになります。

専門家と家族の力を借りながら、なんとか手続きを終えた俊子さん。持ち家を手放した後は、家賃の手頃な高齢者向けの賃貸住宅に入居しました。安堵したように、こう語ります。

「年金は月12万円、保険金もあるし、節約を頑張ればなんとか息子たちに迷惑をかけずに生活できそうです。夫が借金のことを秘密にしていたことはいまだにショックですが、保険金を受け取れているのも夫のおかげ。あまり責めることはできませんね」

金銭面の共有・保険の重要性を認識する

相続のスケジュールは非常にタイトで、家族が亡くなったとき、悲しみの中でも冷静に資産と負債を把握し、3ヵ月という期限内に判断する必要があります。

相続放棄は借金を一切引き継がずにすむため、把握しきれない借金がある場合や高齢者の生活を守りたい場合には有効な選択肢です。とはいえ、どうすればいいかはケースバイケースですので、弁護士などの専門家に早めに相談しましょう。

また、大前提として、夫婦間で金銭面はしっかりと共有しておくことが大切です。自分が生きているうちは借金の存在を隠せても、万が一のことがあった時に遺族を混乱させ、場合によっては大変な事態を招く可能性もあります。

そして和之さんが遺してくれた保険金が、俊子さんの新しい人生の支えになったように、万一に備えた保険の重要性も改めて認識しておきたいものです。

松田聡子

CFP®