「さわやかサワデ〜♪」のなつかしいCMソングでおなじみの、インテリアフレグランスブランド「Sawaday」の50周年記念イベントが、11月15日、東京・渋谷区で行われました。“香りと暮らし”がテーマのイベントは、女性を中心に大盛況。この記事では、イベントの紹介と「Sawaday」を展開する小林製薬の担当者にも話を聞きました。（取材・文：宇都古舞）

【写真】2015年に登場！「Sawaday 香るSTICK」のロゴ

5種の香りをイメージした展示＆ミニチュア

多くの人が行き交う渋谷。この日、渋谷スクランブルスクエア アーバン・コア スペースに華やかな香りが漂う展示が登場しました。

その名も「香りのマイルーム by Sawaday」。

サワデーといえば、“トイレの芳香剤”という印象を持つ人も多いかもしれません。実は10年前に、“上質なホームフレグランスブランド”へイメージを一新しました。

今回、発売50周年を機に、初の体験型イベントを実施。キンモクセイやシャボンなど、5種類の香りの体験ブースが設置され、それぞれにインスパイアされた女性たちの暮らしを描いた漫画風グラフィックと部屋のミニチュアを展示。訪れた人たちはブースを回って香りを体験し、一番気に入ったものに投票しました。また、“香り迷子”のために、どの香りがぴったりかを提案する診断コーナーも設置。



漫画風グラフィックを展示

筆者も香りを一つずつ体験。女性の設定は「都内で働く会社員（広告業界勤務）」「仕事と主婦を両立するワーキングマザー」など、頑張る女性が中心。部屋のミニチュアも巧妙に再現されており、まるで自分の部屋に帰った気分で、一瞬渋谷にいることを忘れてしまうほどでした。



香りの診断コーナーも

「香りのその先へ」をテーマに生活に彩りを

製品広報・ＰＲ担当の岡山愛さんは「ブランドイメージをもっと多くの人に知ってもらいたい」と話します。特に、今回展示した「Sawaday 香るStick パルファム」シリーズは、20〜40代の女性をターゲットにしているそう。



いまではおなじみ「Sawaday 香るStick パルファム」シリーズ

「イベントを通して、暮らしを彩る香りを感じていただきたいです。日々の生活をうれしい気持ちで満たしたい方に使っていただきたいです。

ドラッグストアでも手に入りやすい価格帯ですので、“手軽さ”というものも感じてもらいたいですね」



部屋のミニチュア

また、ブランドマネージャーの馬場一樹さんは、“香りの持つ可能性”を発信したいと語ります。

「人の嗅覚は“危険を察知するため”と、“心地よさを感じるため”の2つの役割があります。Sawadayは後者であり続けたい。消費者の皆さまに心地よさを提供し、彩りある日々のお手伝いができればと思います」

イベントには、10月に発売した「Sawaday Woman’s aroma」も展示。気持ちのゆらぎを考えたハーバルシトラス調の香りで、今までの商品とは一味違う“機能性”を兼ね備えた芳香剤だそう。



Woman’s aromaをイメージした部屋のミニチュア

「これは“薬効感”をキーワードに、ハーブやスパイスの香りも織り交ぜています。イライラや落ち込みを少しでも和らげて、リラックスしてもらえるような商品です」（馬場さん）

近年は「香りブーム」で、香水やディフューザー、柔軟剤などにも多様な香りが登場。その日の気持ちやファッションに合わせて、まとう香りを選ぶ人も少なくありません。

Sawadayの商品テーマは「良い香りのその先へ」。今後は機能性を探求し、香りの持つ可能性を研究していきたいとのことです。

Sawaday50年の歴史は？

1975年、日本初のトイレ用芳香剤として発売された「サワデー」。当時は水洗トイレが普及し始めた時代、「トイレも快適空間に」をテーマに開発されました。テレビコマーシャルの〈さわやかサワデ〜♪〉というフレーズで慣れ親しんだ人も多いのではないでしょうか。

2015年には、ブランドロゴを英字の「Sawaday」に変更。“上質な芳香剤”として生まれ変わりました。香水瓶のような高級感あるボトルを兼ね備えた、新しいコンセプトが浸透しています。

2023、2024年には暮らしの中で感じるさまざまな課題を香りでサポートする「機能性芳香剤」を発売。“やさしい香りで安眠空間”“しあわせな香りで前向きな気持ちに整える”などの目的に応じた商品が登場しています。

時代に合わせて進化してきたSawaday。ぜひお好みの香りを探して、生活を彩ってみては。



「Sawaday」シリーズ