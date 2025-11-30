＜習い事＞泳ぐことが嫌いなわが子。プールの授業のためにも無理やりスイミングを習わせたほうがいい？
子どもに習わせる習い事として、いつの時代も人気のスイミング。体力がついたり泳ぎをマスターできたりと、さまざまなメリットがありますよね。先日ママスタコミュニティには「泳げないと困りますか？」というタイトルで、こんな投稿がありました。投稿者さんのお子さんは小学生です。
投稿者さんのお子さんは、幼稚園でのプールの時間も嫌いだったそう。そのままスイミングを習うことなく小学校に入学しましたが、まだ泳ぐことができないとのこと。投稿者さんは泳げるようになってほしいとスイミングを習わせたい一方で、お子さんは嫌がっている状況を綴っていました。そこでママたちに、今後のプールの授業なども見据えて無理やりにでも習わせるべきかと意見を求めていました。
やはり泳げるようになったほうがいいの？
まずは「泳げたほうがいいから習わせるべき」という考えのママたちのコメントを見ていきましょう。水に慣れていて泳げるというのは、海や川などに遊びに行ったときに役立つでしょう。溺れそうになったときに、泳げることで命の危機を回避できる場面もあるかもしれません。自分の身を守れるスキルは一つの安心材料ではないでしょうか。ママ世代においては、子どもの頃から海や川に遊びに行っていれば、自然と泳げるようになったという人もいるかもしれません。しかし当時と今では時代が違いますし、海や川で遊んで命を落としてしまったという悲しい事故も後を絶ちません。しっかり泳げるようになるには、プロの指導のもと教えてもらうというのが最善ではないでしょうか。
ただ実際にお子さんやママ自身がスイミングに通っていたものの、プールの授業や日常生活で役に立ったと感じている人はあまり多くはないようです。学校のプールの授業がなければ、スイミングに通って泳げるようになっても大きなメリットを感じたことがない人、泳げなくてもプールの授業はなんとかなっている人まで、さまざまな意見がありました。またスイミングに通っていたとしても、本人のやる気次第で泳ぎを習得できるか否かも変わってくる様子です。
小学校は仕方ないけど、中学校以降はプールがない学校を選んでみては？
ママたちが気になったのは、投稿者さんのお子さんが泳げない云々ではなく、「プールが嫌い」と言っている点でした。水に苦手意識があるのか、泳げないことで恥ずかしいのかはわかりませんが、お子さんはとにかくプールが嫌いなんだとか。そのためプールの授業もスイミングを習うことも拒否しているのでしょう。そこで無理やりスイミングを習わせても、身につかない可能性は高いですし、学校の授業でも嫌な思いをするかもしれません。今では小中学校通じてプールの授業がない学校もありますから、「プールの授業がない中学校を選択する」というのも、お子さんの得手不得手を考えた賢明な判断ではないでしょうか。
無理やりはよくないのでは？それよりも好きなことや得意なことを伸ばしてあげて
スイミングを習わせて泳ぎを習得することにどれだけ重きを置くかは、人それぞれ考えが違うでしょう。投稿者さんは、特に授業で困るのではないかと悩んでいるようですが、学校によっては泳げなくてもなんとかなったり、そもそもプールの授業がない学校を選んでいたりするなどの経験談もありました。今後のために泳げるようになってほしい投稿者さんの気持ちはわかりますが、お子さんが嫌がるスイミングに無理やり通わせるというのは、あまり意味がないかも。得意ではないことや好きではないことをやらせるよりも、他の好きなことを伸ばしてあげたほうが賢明ではないでしょうか。
また短期の水泳教室や親子で通える教室などもあるので、お子さんがスイミングに取り組みやすい教室を探すのもいいかもしれません。親子で楽しくプールに通うなどすれば、もしかしたらお子さんもプールそのものが好きになる可能性もありますよね。今回の投稿ではママたちから共通して「無理やりスイミングに通わせるのはやめたほうがいい」という意見が寄せられていました。投稿者さんはこれらの意見を参考にしつつ、お子さんに合わせたスイミングやプールとの付き合い方を考えていってほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩
『プールありの幼稚園に行っていたけど、プール嫌い。習わないまま、小学校でも泳げず……。習わせたいけど、本人は嫌がります。中学でも授業はあるし、無理やり習わせるか迷っています』
やはり泳げるようになったほうがいいの？
『困るのは溺れたとき、学校の水泳授業。カナヅチのまま大人になってしまった私。子どもにはちゃんとスイミングスクールに通わせて、最低でもクロール25メートルは泳げるようにさせたわ。 なぜうちの親は泳ぎ方を教えなかったのか。「年に一回、海やプールに連れて行けば勝手に泳げるようになる」と思っている。そうやって自分らが泳げるようになったからなのか。昔は夏は毎日、川や海で遊びながら泳ぎを覚えたんだろうけど。そんなの無理』
『肌が弱くて定期的にはスイミングに行けず、小学生になってから、夏休みの短期の水泳教室に行った。命にも関わるし、試しに行ってみるのもいいと思う』
『上の子はスイミングに6年行ってクロールしか身に付かなかった。下の子は1年でもう嫌だといって辞めて、小4の今でも泳げないけど、なんとかなっている』
『かなり泳げるけど、役に立ったことはない』
小学校は仕方ないけど、中学校以降はプールがない学校を選んでみては？
『中学校もプールない学校を選んだら？ 不登校になるよ』
『うちの高校生、中学は水泳はなかったけど、高校は水泳の授業あり。結構スパルタ。クロール、平泳ぎで25メートル泳げないと補習。泳げない子は苦労していたみたい。お子さんが通う予定の中学、高校がこんな感じなら、小学生のうちに泳げるようになっておいたほうがいいと思う』
『うちの子は別々の公立高校だけど、片方は体育で必須。もう片方は選択制だから、選ばないのも可。選んだ場合はそれなりに回数が多い』
無理やりはよくないのでは？それよりも好きなことや得意なことを伸ばしてあげて
『できないよりできたほうがいいけど、選ぶなら得意なことをやらせてあげたほうがいいと思う。例えば体育の授業で年に数カ月だけやる水泳より、英語を喋れたほうがよっぽど有益だし』
『子どもの頃は水泳嫌いでスイミングスクールも半年で脱落。大人になって水泳にハマって26年。四泳法は1年でできるようになり、最近は1000メートル以上泳ぎに行っている。子どもも自分で教えた。小さいうちに嫌がるなら、無理にはやめたほうがいい』
『下の子は泳げるけど、上の子は体験で嫌がって辞めて別のスポーツをやっている。授業もガチガチにはやらないし、特に困っていないみたい。「サッカーの授業で、サッカー習わせていなければ困るか？」みたいな感じ。うちは好きなことをやらせる派』
