¡¡£²£¹Æü¡¢¹Åç»ÔÆî¶è¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ã£á£ò£ð¡¡£Ì£å£ç£å£î£ä¡¡£Ç£á£í£å¡¡£²£°£²£µ¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¡£
¡¡ÈïÇú£¸£°Ç¯¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×½éÍ¥¾¡¤«¤é£µ£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢ÎòÂåÁª¼ê£´£µ¿Í¤È¥²¥¹¥È»²²Ã¤ÎÆÉÇäµð¿Í·³£Ï£Â¡¢ÃæÈªÀ¶¤µ¤ó¡Ê£·£±¡Ë¡¢¹¾ÀîÂî¤µ¤ó¡Ê£·£°¡Ë¡¢¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢£²Ëü£·£°£°£°¿Í°Ê¾å¤Î´Ñ½°¤Ë¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¹õÅÄÇî¼ù¤µ¤ó¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¹ÈÇòÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¹â¶¶·ÄÉ§¤µ¤ó¡Ê£¶£¸¡Ë¡¢¶âËÜÃÎ·û¤µ¤ó¡Ê£µ£·¡Ë¤é¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¡Ö´¶ÌµÎÌ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ï£Â²ñÄ¹¤ÎÂçÌîË¤µ¤ó¡Ê£·£°¡Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂÐ·è¡×¤È¤·¤Æ¡¢°úÂà¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤òµÊ¤·¤¿¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤«¤é¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡×¤ÈÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢Èôµå¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¹¾Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¡¼¥×¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ËÂÐÀï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶·ã¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Çµ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿¡£