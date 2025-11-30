元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が３０日、フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」で、高市早苗総理が就任１カ月で会食ゼロといわれていることに「高市さんのこのスタイル、本当に大賛成」と絶賛した。

この日は高市総理の右腕と言われる片山さつき財務大臣が生出演。高市総理が就任１カ月で会食ゼロということで、周囲とのコミュニケーションは取れているのかということに、片山大臣は「今の所は会食がないから回っていません、というのはないと思う」と証言した。

橋下氏は「ぼくは高市さんのこのスタイル、本当に大賛成ですね」と言い、片山大臣も「そうでしょうね」と呼応。

橋下氏は「ぼくはずっとルールなき飲み食い政治を批判してきました。永田町では当たり前になっている、人間関係を築くには飲み食いだって。そんなの無くても仕事で信頼関係できますよ」とコメント。

「高市さん、僕の聞いているところで、いろんなところでコミュニケーション取っている、ご飯食べてお酒飲んでではなく、ひたすら政策を勉強されているんで」といい「これだけ働いている一生懸命さ、有権者の多くが感じてこの支持率になっている」とコメント。「政治は飲ミニケーションだって言っている永田町の政治家達、見習ってもらいたい」と訴えていた。