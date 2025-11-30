第74回天皇杯全日本相撲選手権大会が30日、東京・両国国技館で行われる。この大会はアマチュア日本一を決める最高峰の大会。今年度の各種大会での成績をポイント化したランキング上位の社会人33人、大学生45人、高校生2人の計80人が出場する。昨年は68人の出場だったが、今年は高ポイント獲得者が多かったため出場枠が拡大された。

優勝候補筆頭は、3連覇を狙う池田俊（24＝ソディック）。今年の国内大会では8月の全国選抜社会人津幡大会と9月の全日本実業団選手権を制し、9月の世界選手権では無差別級で2連覇を達成するなど名実ともに世界最強の呼び声が高い。連覇達成者は過去に田中英寿（のちの日大理事長）や中村泰輝（現横綱・大の里）ら池田を含め10人いるが、3連覇達成者は野見典展（1965〜1967年）ただ一人。国内外で無敵の24歳が、58年ぶり史上2人目の歴史的快挙に挑む。

大学生では、国民スポーツ大会、全国学生選手権と主要タイトル2つを獲得した杉本弘樹（日体大3年）が最有力。幕下付け出し資格の対象でもある国スポ（旧・国体）、全国学生選手権、全日本選手権のビッグタイトル3冠を同一年に獲得すれば、1997年の田宮啓司（当時日大3年、のちの大関・琴光喜）以来28年ぶり史上2人目となる。

その杉本よりも今季の学生ランキングで上位にいるのが、西出大毅（日大1年）と木下優希（東農大4年）。西出は、優勝した東日本新人戦を含む7つの大会で3位以内に入るなど1年生ながら抜群の安定感を見せてきた。木下は、全日本大学選抜宇和島大会、全国選抜大学実業団刈谷大会、全国学生体重別135キロ以上級の今季3冠。学生最後の年に最大のタイトルを狙う。他には、世界選手権重量級金メダルの竹内宏晟（26＝三重県）、今季2冠のバヤルボルド（日体大2年）、今季3冠の篠侑磨（金沢学院大3年）、ランキングでは下位だが昨年の国スポ覇者で左肩のケガから復帰してきた大森康弘（金沢学院大4年）らも上位候補に挙げられる。

高校生では、高校横綱の澤田一輝（東京・目黒日大高3年）と、国スポや世界ジュニア選手権無差別級など今季5冠の麻田遥人（和歌山・箕島高3年）が出場。昨年は福崎真逢輝（当時樟南高3年、現幕下）がベスト8に入っており、今年も高校生が大学生や社会人の実力者を相手にどこまで活躍するか注目が集まる。

出場回数最多は、拓大1年時の2010年から16年連続出場の黒川宗一郎（33＝アイシン軽金属）。最年長選手は、2年ぶり12度目の出場となる41歳の中村淳一郎（アイシン軽金属）。池田俊以外のアマチュア横綱経験者では、2017年大会覇者の西郷智博（33＝鳥取県庁）が3年ぶりに出場する。また、元力士では昨年初場所限りで引退した元幕下（雷部屋）の大元貴志（32＝滋賀県）がアマチュア復帰選手として国民スポーツ大会に続いて出場する。予選で2勝以上した選手による決勝トーナメントは16時20分から行われ、ベスト16からは17時以降に行われてNHKで生中継される予定。

予選の組み合わせは以下の通り。ランキングに応じて均等に分けられた4人1組のリーグが20組。予選1〜3回戦でそれぞれ総当たりが行われ、2勝以上した選手が決勝トーナメントに進出する。当日欠場者が出た場合は、補欠選手が代わりに出場する。

【1組】木下優希（東農大4年）、宮崎麗（26＝和歌山県庁）、上田剛毅（拓大3年）、麻田遥人（箕島高3年）

【2組】西出大毅（日大1年）、平野颯人（23＝プレステージインターナショナル）、ラグチャースレン（日体大1年）、田中大介（27＝日本通運）

【3組】杉本弘樹（日体大3年）、本田豪太郎（日大3年）、中島望（29＝日大職員）、橋本幸一（30＝フンドーキン醤油）

【4組】篠侑磨（金沢学院大3年）、中村淳一郎（41＝アイシン軽金属）、三輪隼斗（31＝ソディック）、澤田一輝（目黒日大高3年）

【5組】バヤルボルド（日体大2年）、西方航（31＝栃木県）、長尾光真（36＝広島県）、越後谷知樹（27＝鳥取県）

【6組】池田俊（24＝ソディック）、ベクボルド（九州情報大1年）、内山翔太（32＝日本通運）、トゥルボルド（日体大1年）

【7組】リ・ビル・クリストファー（日体大4年）、仲野奏人（東洋大1年）、児玉優翔（駒澤大4年）、最上想生（近大2年）

【8組】満上颯悟（日体大3年）、オドフー（25＝日本通運）、榎波将史（28＝日大職員）、大元貴志（32＝滋賀県）

【9組】児玉亮（拓大4年）、山口颯斗（日体大4年）、神崎大貴（日大4年）、西大星（29＝滋賀県）

【10組】伊賀慎之助（日大2年）、北野泰聖（24＝アイシン）、中村悠星（28＝日本通運）、松井孝弘（26＝隠岐の島町役場）

【11組】ムンフビルグーン（日大1年）、生駒智之（朝日大3年）、長内風道（近大2年）、古川晴貴（30＝日本通運）

【12組】竹内宏晟（26＝三重県）、長内龍（24＝岩手県）、瀧本哲治（近大4年）、小野陽介（26＝岡山県）

【13組】田畑奨治郎（25＝岐阜県）、藤澤詩音（25＝アイシン）、西加陽斗（日大4年）、兼田尚柔（中大2年）

【14組】デルゲルバト（日体大2年）、神藤輝（近大3年）、佐藤崇（30＝三重県）、竹田連汰朗（中大2年）

【15組】佐々木耕大（32＝鳥取県）、斎藤貴仁（近大4年）、大森康弘（金沢学院大4年）、チンゾリグ（朝日大3年）

【16組】阿部佑磨（駒澤大2年）、濱口颯翔（日大4年）、新島伊武起（近大3年）、横山響（日体大1年）

【17組】成田力道（日大3年）、奥田史祐（東洋大3年）、城裕貴（25＝マグチグループ）、清谷栄吉（近大1年）

【18組】森田陽彦（金沢学院大3年）、福原丈一朗（東洋大1年）、西郷智博（33＝鳥取県庁）、石川剛（23＝TOPPAN）

【19組】角田虎紀（東洋大4年）、岡田尚也（25＝アイシン軽金属）、三上大輝（23＝日本通運）、伊禮真実（朝日大2年）

【20組】鮫島輝（日大1年）、菅原悠翔（東洋大3年）、黒川宗一郎（33＝アイシン軽金属）、橘龍生（日体大3年）

【補欠】

岩見剛也（34＝マグチグループ）、中嶋亮介（28＝アイシン）、加藤順也（28＝宮崎県）、宇佐見峻佑（29＝クリエイト）、田中界渡（26＝福島県）

長谷川凌雅（日体大4年）、兵頭虎大郎（近大2年）、山岸力（東洋大3年）、田村吏玖（中大4年）、佐藤駿耶（近大2年）、阿部凌成（東農大2年）、大角悠誠（関大3年）