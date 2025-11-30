¾¾²¬¾»¹¨¡¡¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ö¤¦¤ª¡¼¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿³Ú¶ÊÌÀ¤«¤¹¡Ö²æ¡¹¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëNACK5¡Ö¾¾²¬¾»¹¨¤ÎºÌ¤êºëÀèÃ¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Î³Ú¶Ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡KAT¡ÝTUN¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak¡¡the¡¡KAT¡½TUN¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÌ¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖKAT-TUN¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖReal Face¡×¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡KAT¡ÝTUN¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¡¹BOOWYÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØKeep the faith¡Ù¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡×¤ÈKAT¡ÝTUN5ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢Åö»þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÀÖÀ¾¿Î¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÍ´×¶æ³ÚÉô¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢¸µBOOWY¤ÎÉ¹¼¼µþ²ð¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²æ¡¹¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÉÛÂÞ¤µ¤ó¤«¤é³Ú¶ÊÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸µBOOWY¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿TOKIO¤Î³Ú¶Ê¡Ö°¦¤ÎÍò¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡È¤ªÁ°2¤Ä¤âÍß¤·¤¬¤ó¤Ê¤è¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡É¤Ã¤ÆBOOWY¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£¤ä¤Ï¤ê¤Í¡¢ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤â¹¥¤¤À¤±¤É¥Ò¥à¥í¥Ã¥¯¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¥Ò¥à¥í¥Ã¥¯¤â¹¥¤¤À¤±¤ÉÉÛÂÞ¤µ¤ó¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î¡ØKeep the faith¡Ù¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¡È¤¦¤ª¡¼¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¢¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢É¹¼¼¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ïµ×¡¹¤ËCD¤Á¤ã¤ó¤ÈÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£