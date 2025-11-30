麻雀の好調ぶりが、さらに美しさを倍増させているのか。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第2試合に出場したKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が攻撃的な麻雀を駆使して今期5勝目をゲット。試合後、勝利者インタビューに姿を見せると「マジで世界一可愛い」「なんか綺麗になってね？」と、ファンから絶賛を浴びた。

【映像】色気アップのウェーブヘアに抜群スタイルの高宮

高宮といえば、柔和な雰囲気と迫力ボディの持ち主で、グラビアでも活躍。麻雀では、普段のほんわかした様子からは感じ取れない攻撃主体の麻雀で、高打点を連発する。少々リスクを負ってでも前に出ていく姿勢は“ボディ麻雀”とも言われている。この日も東1局から親で跳満をアガるなどして点棒を集め、見事トップを獲得した。

試合後は恒例の勝利者インタビュー。戦いを最高の形で終えてホッとした笑顔を浮かべつつ語る高宮だが、この日は長髪にウェーブをかけたヘアスタイル。持ち前の色気がパワーアップしたようで、ファンも「髪ウェーブも良いね」と語ると、試合中はなかなかゆっくり見られない高宮の全身に「かわいすぎる」「最上級のボディやな」と、ここでも好評を得ていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

