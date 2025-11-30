56歳・かとうれいこ、衝撃の“美谷間”に反響「目が離せません」「透明感やば」「安定の美しさ」
“伝説のグラビアクイーン”と称されるタレントのかとうれいこ（56）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃の“美谷間”ショットを公開した。
【写真】30年ぶりの水着姿…圧巻のスタイルを披露した56歳・かとうれいこ
かとうは、「【デジタル写真集】発売になりました」と書き出し、「かとうれいこ 「AROUND continue...」 昨年のFRIDAYグラビアからも。ALLアザーカットです！！」と報告。
「この写真も懐かしく感じる」と振り返りながら、「迷いに迷って写真集に収められなかった大切な写真たち。是非見てくださいー」とアピールした。
この投稿に「安定の美しさだよ」「歳を重ねることを拒否していない所がいいですね。今のが魅力的です」「変わらずお綺麗 美しい 惚れ惚れ」「美しすぎて目が離せません」「透明感やば」などのコメントが寄せられている。
