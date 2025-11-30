ロバート馬場、家で作ったら絶対に“褒められるパスタ”レシピ公開 反響相次ぐ「美味しいやつ！」「材料もシンプル」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、11月30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「家で作ったら絶対に“褒められるパスタ”です♪ニンニク×バター×醤油＝旨さ爆発♪焦がしバターのガーリック醤油パスタ」と題した動画をアップした。
【動画】家で作ったら絶対に“褒められるパスタ”レシピ
概要欄では「今回は、作った僕も仰け反るぐらいおいしい「ガーリックパスタ」です。そらく”にんにくパスタ界の最高峰”だと思うぐらいの出来なので、皆さんもぜひ作ってみてくださいね♪」との文言とともに、レシピを公開。
約20分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「絶対美味しいやつ！」「材料もシンプル！」「お昼これをつくります！」などといった感想が相次いで寄せられている。
