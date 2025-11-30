Photo: にしやまあやか

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

低温調理に憧れはあるものの、こまめな温度管理を何時間とするのは大変。とはいえ、それだけのために専用器具を買うのももったいない気もして、今まで自宅で作るのは諦めていました。

そんな憧れの低温調理を手軽にしてくれたのが「ぽかぽかデイリーポット」。

今回は、これを使って実際に蒸し鶏を作ってみたらとっても美味しくできたので詳しくご紹介したいと思います。

1台で何役もこなすコンパクトなマルチポット

Photo: にしやまあやか

今回ご紹介する「ぽかぽかデイリーポット」は、湯沸かしから鍋料理、低温調理までこなすマルチポット。サイズは幅19.84cm×高さ19.48cmと、よくある電気ケトルと同じくらいの大きさで、キッチンに常設しても邪魔になりません。ゆで卵を作るときに便利なトレーもセットでついてきます。

容量は日常使いやすい最大0.8L。保温設定は45℃〜100℃の間で5℃刻みで細かく調整でき、お湯沸かしはもちろん、じっくり温度を保ちたい料理にも向いています。

Photo: にしやまあやか

操作はとてもシンプルで、タッチパネルで「沸とう」「保温」「連続」「ゆで卵」の4つのモードを選び、あとは温度を設定するだけ。電気ケトル感覚で扱えるのに、できることは一気に広がる印象です。

保温モードで「蒸し鶏」を作ってみる

Photo: にしやまあやか

今回は、「ぽかぽかデイリーポット」を使って蒸し鶏を作ってみます。蒸し鶏、すごく好きなメニューなのですが、私の中では低温調理の面倒さから自宅で作るのは諦めていたメニューの代表格。

まずは、「保温」モードで60℃に設定し、お湯が温まるまでの間に下ごしらえ。調味料と臭み消しの野菜と鶏むね肉をジップロックに入れたら、袋ごとポットに入れ、あとは蓋をして放置するだけ。ちょっと欲張りましたが、鶏むね2枚がギリギリ入れられました。

Photo: にしやまあやか

タイマー機能はないのでスマホでセットし、1時間半ほど放っておくだけで完成です。

センサーが温度変化を感知して自動で再加熱してくれるので、温度チェックや火加減の調整は一切不要。調理していることを忘れるほどの気楽さでした。

Photo: にしやまあやか

できあがった蒸し鶏は、驚くほどしっとりジューシー。

Photo: にしやまあやか

お箸でくるりと巻けてしまうほど柔らかく、想像以上の仕上がりに感激しました。

鍋をコンロに置きっぱなしにしなくて良いので、週末の作りおきにもぴったり。ほかの調理と同時進行しやすいところも、キッチン仕事が多い人ほどメリットに感じられると思います。

電気ケトル感覚でおけて、いろいろできる

Photo: にしやまあやか

これだけでも十分に魅力的なのですが、「ぽかぽかデイリーポット」の活躍シーンはまだまだたくさん。

冬が近づくこれからの季節なら、おでんやスープを温めながらテーブルに置いておいたり、チーズフォンデュやホットワインのようなパーティメニューにも活躍。1人暮らしの鍋も、カセットコンロなしで楽しめます。

たくさん調理器具を揃えるほどではないけど、暮らしを少しでも快適に、そして豊かにしたい、そんな人に寄り添ってくれるちょうどいい1台だと感じました。低温調理を日々のごはん作りに取り入れてみたい人も、まずはこのポットからはじめてみてはいかがでしょうか。

ここでは紹介しきれなかったポイントは下記のリンクからぜひチェックしてみてください。

Photo: にしやまあやか

Source: CoSTORY