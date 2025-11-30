まるでヒアルロン酸を入れたような立体感！　「CipiCipi」ハイライター＆専用ブラシが新登場

美容クリエイター・ふくれながプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」は、「シピシピ デューイフィルムティント R」の冬限定カラー「101 チェリーブラウニー」を、数量限定で12月1日より渋谷ロフトにて先行発売、12月8日より全国発売します。

また、新商品「シピシピ ヒアルマットハイライター」2色と、ハイライター専用ブラシ「シピシピ ハイライトブラシ」を11月21日より新宿三丁目ロフトにて先行発売、12月8日より全国発売します。

【取扱店】公式オンラインストア、ロフト、プラザ、ハンズ、アットコスメストア、ショップイン、アインズ&トルペ、イオン、マツモトキヨシ（一部店舗除く）

■開発に1年以上かけたマットハイライター＆ブラシが新登場！

まるでヒアルロン酸を入れたような立体感（※1）を演出する「シピシピ ヒアルマットハイライター」が定番アイテムとして新登場！

開発期間に1年以上を費やしたふくれなさんこだわりのアイテムで、あえて“パール無配合”のハイライターにすることで、スッと肌に溶け込み自然な立体感（※1）を演出。クマやほうれい線などに塗布すれば、気になる影やくすみをしっかりとばして顔の印象をパッと明るく仕上げてくれます。

また、パウダーはメレンゲのようにふんわりと柔らかな質感に。“低粘度のオイル（※2）”と“肌の温度でスッと溶けるワックス（※3）”をバランス良く配合し、肌への密着力を高め、軽いつけ心地を両立しました。

カラーはホワイトピンクカラーの「01 ヒアルピンク」と肌なじみの良いベージュカラーの「02 ヒアルベージュ」の2色展開。影をしっかりとばしたい時は01、さりげなく影をぼかしたい時は02がおすすめです。

そして、「シピシピ ヒアルマットハイライター」との合わせ使いがおすすめのハイライター専用ブラシ「シピシピ ハイライトブラシ」も新登場！

猫の手のように丸く斜めにカットされた、小鼻横のくぼみやクマにしっかりフィットするこだわりの形状。メイク初心者でも、気になる部分にテクニックいらずできれいに塗布でき、自然な立体感（※1）を演出します。

さらに、今年の11月に新登場した「シピシピ デューイフィルムティント R」からは、冬限定カラーの「101 チェリーブラウニー」が登場します。

リボンをあしらったかわいらしいデザインや、クリア感がUPしたテクスチャー、塗り心地と色もちの良さから、発売前からSNSを中心に話題になった大人気ティントリップ。

今回限定発売するのは冬にぴったりな深みのあるレッドブラウンカラーで、さっとひと塗りすれば、顔の印象をキュッと引き締め、大人っぽい上品な雰囲気を演出。ティントは透明感のある質感のため、主張しすぎず程よい抜け感もかなえます。

この冬ぜひ使ってみたい、ふくれなさんこだわりの3アイテムで、毎日のメイクを楽しんではいかがでしょうか。

※1 メイクアップ効果による

※2 ラウリン酸ヘキシル、ステアロイルオキシステアリン酸オクチルドデシル

※3 ヘキサ（ヒドロキシステアリン酸／ステアリン酸／ロジン酸）ジペンタエリスリチル

■商品情報

◇シピシピ ヒアルマットハイライター

ハイライトなのにパールゼロ。マットで気になる影をとばす 引き算ハイライター

＜COLOR＞

01 ヒアルピンク

影をしっかり飛ばすホワイトピンク

02 ヒアルベージュ

肌なじみよく影を飛ばすホワイトベージュ

＜POINT＞

●影やくぼみを飛ばす、マットタイプ

●肌に溶け込みながら立体感（※1）与える、ふんわり白みカラー

●密着パウダーで立体感（※1）キープ

低粘度のオイル（※2）と、肌の温度で溶けるワックス（※3）をバランスよく配合。

軽いつけ心地のパウダーなのに、肌にぴったり密着。

●ふんわり柔らかなメレンゲパウダー

少ししっとりとした柔らかい粉質で、乾燥しすぎないハイライター。ブラシや指での粉どれもよく、粉飛びしにくい質感のパウダー。

●3種類のヒアルロン酸配合

ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Naを配合（全て保湿成分）

＜ふくれなコメント＞

1年以上前から商品開発していたこだわりのハイライターです！ 今まで、ほうれい線やクマをカバーするために明るめのアイシャドウを使うことが多かったのですが、崩れやすさが気になっていました。そこで、崩れにくくて、肌が内側から持ち上げられたようにふっくらと見えるアイテムを作りたいと思って生まれたのがこのハイライターです！ 下地、ファンデ、コンシーラーなどのベースを全て済ませた後に塗るのがおすすめです。

最近はよくほうれい線に使うことが多いのですが、メイクの最後にこのパウダーを塗布して固めておくと、ほうれい線の溝にメイクヨレが溜まらず、崩れが気になりにくくなります！ また、涙袋の下のクマのくぼみが気になる方は、「02 ヒアルベージュ」を使うと、影を目立ちにくくしてふっくらみせてくれるので、ぜひ試してみて欲しいです♡

◇シピシピ ハイライトブラシ

狙ったところに立体感生み出す猫の手ハイライトブラシ

＜POINT＞

●こだわりのブラシ形状

猫の手のような、丸く斜めにそろえられたブラシ形状が、小鼻横のくぼみやクマにフィットするこだわりの形状。「シピシピ ヒアルマットハイライター」をテクニックいらずで必要な部位にだけぴったり塗布。

●肌あたり柔らかな毛質

刺激が少なくやわらかい毛質。人工毛100%なのでお手入れもしやすい。

●ブラシケースつき

CipiCipiのロゴが入ったブラシケースつき。ブラシの毛がばらけることなく保管でき、持ち運びにもおすすめ。

＜ふくれなコメント＞

「ヒアルマットハイライター」をテクニックいらずで使えるように開発した、ハイライター専用のブラシです！ 開発して以来、普段から愛用しているのですが、「ヒアルマットハイライター」とこの「ハイライトブラシ」がないともう最後顔が完成しない！ っていうくらい、欠かせないアイテムになっています（笑）。形状にも使いやすさにもこだわったアイテムなので、ぜひ使ってみてください♡

◇シピシピ デューイフィルムティント R

もちぷる唇つづくオイルコーティングティント

＜COLOR＞【限定新色】

101 チェリーブラウニー

じんわり大人っぽさ引き出すビターチェリーブラウン

＜POINT＞

●ツヤもち・色もち最上級（※）

軽い付け心地の高粘度オイルが密着感を高め、鮮やかなカラーが徐々に溶け込むように馴染みます。色もちも長時間キープ。

※ブランド内において

●時間とともに、ツヤ浮かび上がる

時間とともにオイル膜が浮き上がり、唇をトップコートのようにコーティング。

●乾燥しにくいみずみずしい唇へ

保湿成分配合でみずみずしい唇をキープ。

●リボンデザインがかわいい、CipiCipiオリジナルパッケージ

ティントのツヤ感を表現した光沢感のあるリボンがデザインされたCipiCipiだけのオリジナルパッケージ。細かいところも塗りやすいチップで、塗っているときも、持っているときもかわいい見た目に。

●落ちにくさそのままに クリア感UP

色持ちの良さキープしたまま、少しだけクリアな発色にすることで、デイリーで使いやすいティントリップに。

●なめらかな塗り心地

水をベースにした水系処方を採用。重いオイルと軽くてべたつきにくいオイルをバランスよく配合することでなめらかでべたつきにくいリップに。

＜ふくれなコメント＞

今回、冬にぴったりな暗めのカラーを作りました！ 定番6色と比べて、この「101 チェリーブラウニー」はブラウンみが強いので、しっかりメイクした時でも負けない、顔の印象を引き締めてくれるカラーです！

リップ自体はクリアな質感のため、パキッとしすぎない絶妙カラーのとっても使いやすいリップだと思います♡既存色の「03 オールデイピンク」や「04 グロウピーチュ」を唇全体に塗って、「101 チェリーブラウニー」を内側に重ねると、立体的がでてかわいいのでおすすめです！

■商品概要

「シピシピ ヒアルマットハイライター」全2色 1,100円

※11月21日より新宿三丁目ロフトにて先行発売、12月8日より全国発売

「シピシピ ハイライトブラシ」1,100円

※11月21日より新宿三丁目ロフトにて先行発売、12月8日より全国発売

「シピシピ デューイフィルムティント R」限定新色1色 1,430円

※冬限定カラー「101 チェリーブラウニー」を数量限定で12月1日より渋谷ロフトにて先行発売、12月8日より全国発売

