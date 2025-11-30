2025年11月28日、韓国・中央日報によると、歴代大統領の功過を尋ねるアンケート調査を実施した結果、最も肯定的に評価されたのは盧武鉉（ノ・ムヒョン）氏、最も否定的に評価されたのは尹錫悦（ユン・ソンニョル）氏だった。

韓国ギャラップが今月25〜27日、全国の満18歳以上の有権者1000人を対象に李承晩（イ・スンマン）氏、朴正煕（パク・チョンヒ）氏、全斗煥（チョン・ドゥファン）氏、盧泰愚（ノ・テウ）氏、金泳三（キム・ヨンサム）氏、金大中（キム・デジュン）氏、盧武鉉氏、李明博（イ・ミョンバク）氏、朴槿恵（パク・クネ）氏、文在寅（ムン・ジェイン）氏、尹錫悦氏について、大統領としての功績が大きいと思うか、過ちが多いと思うかを尋ねる調査を行った。

「大統領としての功績が多い」と評価されたのは盧武鉉氏（68％）、朴正煕氏（62％）、金大中氏（60％）、金泳三氏（42％）、李明博氏（35％）、文在寅氏（33％）の順。「過ちが多い」との評価は尹錫悦氏（77％）、全斗煥氏（68％）、朴槿恵氏（65％）、盧泰愚氏（50％）、李明博氏（46％）、文在寅氏（44％）の順だった。尹錫悦氏に関しては「功績は1つもない」との回答が12％に達したという。

李在明（イ・ジェミョン）大統領を肯定的に評価した人は60％で、前週の調査と同じ数値だった。一方、否定的評価は31％で、前週より1ポイント増加した。肯定的評価の理由は「外交」が43％で最も多く、「経済・民生」が11％、「職務能力・有能さ」が6％、「疎通」が3％。否定的評価の理由は「経済・民生」が14％で最も多く、「道徳性問題・本人の裁判回避」が12％と続いた。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「盧武鉉が一体どんな功績を残したというのか」「人間臭いところがいいらしいよ（笑）」「笑わせるアンケート結果だな」「盧武鉉は田舎の町の町長さん水準。世界的に酷評された元大統領だよ」「盧武鉉も生きていたら1位には選ばれなかっただろう」など、調査結果を疑問視する声が殺到している。（翻訳・編集/麻江）