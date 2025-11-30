タイトルの略称「ふてほど」が昨年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」の続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（来年1月4日後9・00）のポスタービジュアルが11月30日、初公開された。ポスターには、俳優の阿部サダヲ（55）演じる主人公・小川市郎が9人。一体、何が起きるのか。スペシャル放送に先駆け、年末12月29〜31日の3日間、連続ドラマ版の一挙再放送も決定した。

＜※以下、ネタバレ有＞

宮藤官九郎氏がオリジナル脚本を手掛けたヒューマンコメディー。1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師・市郎の“不適切”な言動がコンプライアンスで縛られた令和の人々に考えるヒントを与えた。

連ドラ最終回から続く2年ぶりの新作。ゲストは都議会議員・平じゅん子役を演じる女優の江口のりこ。タイムトンネルに入った市郎はどこへ向かうのか。

ポスタービジュアル中心のドアから市郎が「おまたせ！」と勢いよく飛び出してくる姿が印象的。このドアはタイムトンネルの中に設置された通称“いつでもドア”。ドアノブ上部のタッチパネルに西暦と日付を入力し、好きな時代に行けるという仕組みだ。

ドアの奥には昭和の時代を生きるムッチ先輩こと秋津睦実（磯村勇斗）と小川純子（河合優実）、ドアの先には令和の時代を生きる犬島渚（仲里依紗）向坂サカエ（吉田羊）向坂キヨシ（坂元愛登）の姿。さらに、8人の小さな市郎が様々な表情でドアを取り囲む。総勢9人の市郎が劇中にも登場？果たして、どのようなシーンになっているのか。

再放送の日程は以下の通り（※一部地域除く、JNNニュース枠含む）。

12月29日（月）午前8：00〜午後0：30

12月30日（火）午前8：00〜午後1：00

12月31日（水）午前8：55〜11：30

▼デザイナー柘雄介・安齋和晃（GRAFIGHTER LLC.）新年早々「ふてほど」が帰ってくる！？しかも市郎が9人！！？？という大きなプレッシャーを感じながらポスターデザインに取り掛かりました。キラキラ輝く“あの”個性あふれるキャラクターたちが戻ってくる勢いと、過去、現在、未来へ市郎の大活躍！？を表現いたしました。各キャラクターのさらにさらに絶妙なコメディー顔を楽しんでいただけたら、うれしいです。真面目な話になってしまいましたが…。