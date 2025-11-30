¾¾²¬¾»¹¨¡¡¥é¥¹¥È¥é¥¤¥ÖÁ´¤¦¤ÎKAT¡ÝTUN¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤Ê¤ì¡¢¤É¤ó¤ÊÆ»¤ì¤Ê¤ì¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëNACK5¡Ö¾¾²¬¾»¹¨¤ÎºÌ¤êºëÀèÃ¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£8Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡ÖKAT¡ÝTUN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡KAT¡ÝTUN¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak¡¡the¡¡KAT¡½TUN¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÌ¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖKAT-TUN¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡ÖKAT-TUN¤Î»×¤¤½Ð¡Ä¡×¤È¾¯¤·¹Í¤¨¡¢¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤óµµ¡ÊµµÍüÏÂÌé¡Ë¤È¤«¤¬Æó½½ºÐ¤Î»þ¤Î»³²¼¡ÊÃÒµ×¡Ë¤âÂçÁÒ¡ÊÃéµÁ¡Ë¤â¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä¹Ã«Àî¡Ê½á¡Ë¤â¡£¤½¤ÎÀ®¿Í¼°¡×¤È²ó¸Ü¡£Åö»þ¤Ï»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ÇÀ®¿Í¼°¤ò¤ä¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¡È¸«ÆÏ¤±¿Í¡É¤È¤·¤ÆÀèÇÚ¤â»²Îó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ï¾¾²¬¤Î29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ç¡¢¾¾²¬¤¬¤½¤Î¡È¸«ÆÏ¤±¿Í¡É¤ÎÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ù¡¹¤Ê¤¬¤é¤â»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤ÇÂ¿Ê¬µµ¤È¤«¤È½é¤á¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥É¥é¥Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤·¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊKAT-TUN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤ÏºÇ½é¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤²¤¨¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©¡È¤ª¤Ã¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤¤¤Ä¤é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ï©Àþ¤Ê¤ó¤À¡£¤È¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥ó¥±¥ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¿´ÃÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¡È¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤·¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·¤·¤¯¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆ»¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¤¤ä¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ê¤ã¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤Ê¤ì¡¢¤É¤ó¤ÊÆ»¤ì¤Ê¤ì¡×¤È¾¾²¬¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1²ó¡¢Á´°÷¤¬Á´°÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤Î¤³¤È¤ò¡È¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅÛ¤é¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ä°¦¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£Ãæ´Ý¡ÊÍº°ì¡Ë¤â°ã¤¦¤·¤Í¡¢ÀÖÀ¾¡Ê¿Î¡Ë¤â°ã¤¦¤·¡£¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤Ê¡¢ÌÌÇò¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾åÅÄ¡ÊÎµÌé¡Ë¤¢¤¿¤ê¤Î¤¢¤Î¿Ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÎÃË¤é¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¹¥¤¤À¤·¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì·Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ê¤¤¤¤¡Ë¡£²¶¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Ç¤â1¤Ä¤À¤±¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ë¡ØReal Face¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£KAT-TUN¤Î²Î¤Ç¤·¤ç¡£Á´Á³¥®¥ê¥®¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤·¤È¤±¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¡È¿É¸ý¡É¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£