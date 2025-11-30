¡ÖCan Cam¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥ª¥¹¥«¡¼½êÂ°¡¡ËÌÀî¹°Èþ¤¬Ç®Ë¾¤·¤¿à¹Ã»Ò±à¤Ç»Ïµå¼°á£°£´Ç¯Åö»þ£²£³ºÐ
¡Úº£½µ¤ÎÈëÂ¢¥Õ¥©¥È¡Û£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë¡Ö¥æ¥Ë¥Á¥«¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿Íµ¤»¨»ï¡ÖCan Cam¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Èþ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬ËÌÀî¹°Èþ¤À¡£
¡¡£¹£¸Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÈþ¾¯½÷£È£²¡×¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢£Ã£Í¤Ç³èÌö¡££²£°£°£´Ç¯£¸·î£±ÆüÉÕËÜ»æ¤Ë¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ð¥ÄÈà¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤ÎËÌÀî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ£²£³ºÐ¤Ç¡Ö»ä¡¢¤³¤³£±¡Á£²Ç¯¤°¤é¤¤¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¿Í´Ö¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤¤¤Ä¤â¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÎÉ¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»Å»ö¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡£¾¡¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤«¤Ç°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥Þ¥¸¤ÇÉé¤±¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯»¶¤¹¤ë¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¿¼¤¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¤Þ¤À¤À¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î±þ±ç¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯Áû¤°¤Î¤Ç»öÌ³½ê¤Î¿Í¤Ë¡Øµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÌ´¤Ïºå¿À¤Î¸ø¼°Àï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤ä¤ë¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¹Ã»Ò±à¤Ç¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÌðÌî¤µ¤ó¤Î¥ß¥Ã¥È¤á¤¬¤±¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¤È£²£°£²£²Ç¯¤«¤éÂæÏÑ¤Ë°Ü½»¡££²¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¡¢º£¤Ç¤âÈþ¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë