お餅がふわっとリニューアル！ 人気の「餅チョコ」冬季限定登場（倶知安町）
1950年創業の老舗菓子店『お菓子のふじい』の冬季限定の人気商品『餅チョコ』が、お餅の食感をリニューアルして販売されています。画像：株式会社ふじ井
毎年多くのファンに支持されている『餅チョコ』。柔らかいお餅の中に、濃厚チョコクリームとチョコチップが入った一口サイズの冬季限定スイーツです。画像：株式会社ふじ井
今年は素材配合を見直し、お餅の部分がよりふわっと軽い、マシュマロのような口どけに進化しています。
とろけるチョコクリーム、カリッとしたカカオ55%クーベルチュールチョコチップ、ふわもちのお餅の三つの食感が一度に楽しめる『餅チョコ』は、冬の人気No.1スイーツ！画像：株式会社ふじ井
洋酒（ブランデー＆グランマニエ）は香り付け程度なので、子どもも安心して食べることができますよ。画像：株式会社ふじ井詳細情報
お菓子のふじい
住所：北海道虻田郡倶知安町北1条西3丁目
【店頭販売】
餅チョコ 2個入り 常温
餅チョコ 6個入り 常温
※販売期間：冬季限定（11月～3月予定）
【オンラインショップ】
餅チョコ（冷凍）6個入り
※冷凍便で全国配送
※解凍後は早めにお召しあがりください
※販売期間：冬季限定（11月～3月予定）
バレンタインシーズンには連日完売するほどの人気を誇る『餅チョコ』。
日持ちが短い（冷蔵で5日）ため、これまで通販が難しかった『餅チョコ』ですが、今年は急速冷凍仕上げの6個入りが登場！
解凍するだけで“できたてのやわらかさ”が楽しめますよ◎文／北海道Likers
【画像・参考】【冬季限定・今年はお餅をふわっとリニューアル】人気の「餅チョコ」がパワーアップして登場！ - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。