1950年創業の老舗菓子店『お菓子のふじい』の冬季限定の人気商品『餅チョコ』が、お餅の食感をリニューアルして販売されています。

毎年多くのファンに支持されている『餅チョコ』。柔らかいお餅の中に、濃厚チョコクリームとチョコチップが入った一口サイズの冬季限定スイーツです。

今年は素材配合を見直し、お餅の部分がよりふわっと軽い、マシュマロのような口どけに進化しています。

とろけるチョコクリーム、カリッとしたカカオ55%クーベルチュールチョコチップ、ふわもちのお餅の三つの食感が一度に楽しめる『餅チョコ』は、冬の人気No.1スイーツ！

洋酒（ブランデー＆グランマニエ）は香り付け程度なので、子どもも安心して食べることができますよ。

お菓子のふじい

住所：北海道虻田郡倶知安町北1条西3丁目

【店頭販売】

餅チョコ 2個入り 常温

餅チョコ 6個入り 常温

※販売期間：冬季限定（11月～3月予定）

【オンラインショップ】

餅チョコ（冷凍）6個入り

※冷凍便で全国配送

※解凍後は早めにお召しあがりください

※販売期間：冬季限定（11月～3月予定）

北海道Likers編集部のひとこと

バレンタインシーズンには連日完売するほどの人気を誇る『餅チョコ』。

日持ちが短い（冷蔵で5日）ため、これまで通販が難しかった『餅チョコ』ですが、今年は急速冷凍仕上げの6個入りが登場！

解凍するだけで“できたてのやわらかさ”が楽しめますよ◎

文／北海道Likers

