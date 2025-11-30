●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　 利回り 11/28終値　 決算期
　1　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.37　 66,800　　25/12
　2　　<3472>　ホテルレジＲ　　　6.08　 80,700　　25/11
　3　　<3459>　サムティＲ　　　　5.97　117,100　　26/01
　4　　<3463>　いちごホテル　　　5.92　128,200　　26/01
　5　　<3249>　産業ファンド　　　5.71　150,900　　26/01
　6　　<3492>　タカラリート　　　5.71　 94,600　　26/02
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.66　116,900　　26/01
　8　　<8985>　ホテルリート　　　5.60　 86,300　　25/12
　9　　<3468>　スターアジア　　　5.58　 62,500　　26/01
　10　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.57　 79,600　　25/10

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.54　126,800　　26/01
　12　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.45　119,300　　26/01
　13　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.41　102,500　　26/02
　14　 <3488>　セントラルＲ　　　5.39　117,600　　26/02
　15　 <8975>　いちごオフィ　　　5.35　 99,500　　25/10
　16　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.34　120,500　　26/01
　17　 <3470>　マリモリート　　　5.32　114,900　　25/12
　18　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.05　148,000　　25/10
　19　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.05　 50,400　　25/10
　20　 <8958>　グロバワン　　　　5.05　141,900　　26/03

　21　 <8966>　平和不リート　　　5.01　157,600　　25/11
　22　 <3292>　イオンリート　　　5.00　135,900　　26/01
　23　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.93　123,400　　25/11
　24　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.85　 91,500　　26/02
　25　 <8953>　都市ファンド　　　4.80　123,100　　26/02
　26　 <8984>　ハウスリート　　　4.80　141,600　　26/02
　27　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.74　253,300　　25/10
　28　 <3296>　日本リート　　　　4.73　102,400　　25/12
　29　 <8964>　フロンティア　　　4.63　 95,000　　25/12
　30　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.61　165,400　　25/12

　31　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.61　178,100　　25/10
　32　 <3466>　ラサールロジ　　　4.57　155,300　　26/02
　33　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.51　148,000　　26/02
　34　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.51　177,200　　26/02
　35　 <8979>　スターツプロ　　　4.50　208,000　　25/10
　36　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.49　140,000　　25/10
　37　 <8961>　森トラストＲ　　　4.49　 79,800　　26/02
　38　 <8954>　オリックスＦ　　　4.44　107,200　　26/02
　39　 <8960>　ユナイテッド　　　4.44　184,500　　25/11
　40　 <8986>　大和証券リビ　　　4.42　113,700　　26/03

　41　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.31　131,400　　26/02
　42　 <3462>　野村マスター　　　4.25　170,400　　26/02
　43　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.18　143,400　　25/11
　44　 <8968>　福岡リート　　　　4.17　192,000　　26/02
　45　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.15　103,600　　26/01

