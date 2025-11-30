【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (11月28日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 11/28終値 決算期
1 <8963> ＩＮＶ 6.37 66,800 25/12
2 <3472> ホテルレジＲ 6.08 80,700 25/11
3 <3459> サムティＲ 5.97 117,100 26/01
4 <3463> いちごホテル 5.92 128,200 26/01
5 <3249> 産業ファンド 5.71 150,900 26/01
6 <3492> タカラリート 5.71 94,600 26/02
7 <2989> 東海道リート 5.66 116,900 26/01
8 <8985> ホテルリート 5.60 86,300 25/12
9 <3468> スターアジア 5.58 62,500 26/01
10 <3309> 積水ハウスＲ 5.57 79,600 25/10
11 <2971> エスコンＪＰ 5.54 126,800 26/01
12 <3455> ヘルスケアＭ 5.45 119,300 26/01
13 <2972> サンケイＲＥ 5.41 102,500 26/02
14 <3488> セントラルＲ 5.39 117,600 26/02
15 <8975> いちごオフィ 5.35 99,500 25/10
16 <3471> 三井不ロジ 5.34 120,500 26/01
17 <3470> マリモリート 5.32 114,900 25/12
18 <3451> トーセイＲ 5.05 148,000 25/10
19 <3476> Ｒみらい 5.05 50,400 25/10
20 <8958> グロバワン 5.05 141,900 26/03
21 <8966> 平和不リート 5.01 157,600 25/11
22 <3292> イオンリート 5.00 135,900 26/01
23 <2979> ソシラ物流 4.93 123,400 25/11
24 <3290> Ｏｎｅリート 4.85 91,500 26/02
25 <8953> 都市ファンド 4.80 123,100 26/02
26 <8984> ハウスリート 4.80 141,600 26/02
27 <3287> 星野Ｒリート 4.74 253,300 25/10
28 <3296> 日本リート 4.73 102,400 25/12
29 <8964> フロンティア 4.63 95,000 25/12
30 <3487> ＣＲＥロジ 4.61 165,400 25/12
31 <8972> ＫＤＸ不動産 4.61 178,100 25/10
32 <3466> ラサールロジ 4.57 155,300 26/02
33 <3281> ＧＬＰ 4.51 148,000 26/02
34 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.51 177,200 26/02
35 <8979> スターツプロ 4.50 208,000 25/10
36 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.49 140,000 25/10
37 <8961> 森トラストＲ 4.49 79,800 26/02
38 <8954> オリックスＦ 4.44 107,200 26/02
39 <8960> ユナイテッド 4.44 184,500 25/11
40 <8986> 大和証券リビ 4.42 113,700 26/03
41 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.31 131,400 26/02
42 <3462> 野村マスター 4.25 170,400 26/02
43 <3279> ＡＰＩ 4.18 143,400 25/11
44 <8968> 福岡リート 4.17 192,000 26/02
45 <8967> 日本ロジ 4.15 103,600 26/01
