松山市に本社がある明屋（はるや）書店は、今年７月から市内の中央通店で、四国初の２４時間営業を続ける。

日中は有人、午後１０時から翌午前１０時まで無人で営業し、４か月で夜間を含めた売り上げが前年比１０％増加した。読書離れが進む中、いつでも本が購入できる機会を提供し、書店の生き残りを模索する。（宇仁菅玲香）

「不便さは感じなかった。夜中に本が買えるのはありがたい」。午後１１時頃、初めて訪れたという５０歳代の女性はこう話し、ファッション雑誌を購入した。

４０歳代の男性は「仕事が忙しく、なかなか本屋に来ることができなかったが、今は流行の本や自分に合う本がないか探すことができる」と満足げだ。

中央通店は約８万冊の本がそろう。飲食店やスーパーが並ぶ道路沿いで、駐車スペースもゆとりがある。食事の帰りに書店に立ち寄る客も少なくないとみられる。明屋書店の早稲田譲治・営業本部長は「閉店時間を気にせず購入できることが、夜間営業の需要を一身に受けることにつながった」と手応えを語る。

一般社団法人「日本出版インフラセンター」によると、２０２４年度の全国の書店数は１万４１７店で、１０年前と比べて約３割減少。県内の書店数も２５年６月時点で１１０店に減った。人口減や人手不足、インターネット店舗の拡大を背景に、閉店や倒産が増えるなど書店業界の経営は厳しい。

明屋書店ではこうした現状を踏まえ、店舗運営コストを削減しながら営業時間を延長して収益確保を狙う。午前１０時から午後１０時まではこれまで通り有人とし、午後１０時を過ぎると店員が無人営業システムに切り替える。レジやＣＤコーナーにはカーテンをかけ、購入できないようにする。

入店するには、公式ＬＩＮＥアカウントを登録。スマートフォンで入り口にあるＱＲコードを読み取ると、ドアが開く仕組み。会計はすべてセルフレジ。現金、クレジットカード、ＱＲコードで支払いができる。万引きが懸念されるが、監視カメラを増やして対応しているという。

明屋書店によると、２４時間営業を始めた７月９日以降、３か月で約２０００人のアカウント登録があった。日中は４０〜６０歳代が多い反面、夜間は１０〜３０歳代が大半を占める。参考書やコミック、新刊の売り上げは変わらず、資格やビジネス系書籍が伸びているという。

１１月１０日には、小郡店（山口市）でも２４時間営業を開始。繁忙期の休日確保など働き方改革の観点からも無人化を拡大する方針だ。

早稲田本部長は「来店客が少ない曜日は日中も無人にするなど、店舗の特性に合わせて運営形態を変えていければ。地域に本屋を残すため、何ができるのか試行錯誤していきたい」と話した。