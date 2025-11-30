ダウンはシーズン中にも洗濯が必要？でも洗いすぎはよくない？家庭での正しい洗い方と適切な洗う頻度

肌寒い時期に頼りになるダウン。毎日着ている人も多いと思うが、羽毛を傷めそうという理由で洗濯を控えている場合は注意してほしい。

汗や皮脂などの汚れが中身の羽毛にまで染み付くと、膨らみが小さくなりダウン本来の暖かさがなくなってしまうのだ。

そのため、定期的な洗濯が必要になるが、毎回クリーニング店に依頼すると費用がかさむ。できれば家庭での洗い方も覚えておきたいところだろう。

クリーニング師の国家資格も持つ「洗濯ハカセ」こと神崎健輔さんに、洗濯機と手洗い、それぞれのダウンの正しい洗い方を聞いた。

汗や汚れが気になったらすぐ洗う

そもそも、ダウンはどれくらいの頻度で洗うべきなのか。

頻繁に洗うと羽毛の油分が失われ、膨らみや暖かさがなくなってしまう可能性もある。だからといって、汚れたまま放っておくと次第にへたってきてしまう。

「着る頻度によって変えてください。毎日のように着ているなら2週間に1度、週に数回なら月に1度、たまにしか着ないのであれば1シーズンに1度でいいでしょう。

ただし、これはあくまで目安です。 ニットなどの冬物衣類と同じように、意識としては“汗や汚れが気になったら洗う”ように心がけてください」

洗う前にまずは洗濯表示の確認

家庭で洗う場合、まずは洗濯表示の確認が第一歩。その衣類に適した「家庭での洗濯方法」「漂白」「乾燥」「アイロンのかけ方」などが分かるので、必ず確認してほしい。

洗濯おけのマークに数字か手のイラストが書かれていれば家庭で洗ってOK。もし“×印”が書かれていればNGだ。

ただし昔に購入したダウンでは、洗濯表示が古い記号で表されていることがある。その場合は、洗濯機マークが記載されているか、“手洗イ”と書かれた洗濯おけのマークが記載されていれば家庭で洗ってOK。“×印”が書かれていればNGとなる。

では、洗濯機と手洗い、どちらでも洗える場合はどうすればいいのか。

「洗濯機の方が汚れを落としやすいですが、手洗いの方が生地などを傷めにくくシワにもなりにくいです。



奮発して購入した高価な製品など、思い入れがあって大事に着たい場合は手洗い。それ以外は洗濯機と使い分けるといいでしょう」

ちなみに、生地に撥水加工がされているダウンは、たとえ洗濯機で洗えると表記されていても、洗濯機では洗わないでほしい。縫い目から生地の中に入った水が閉じ込められてしまい、ダウンが水風船のように膨らんで洗濯機を壊してしまう可能性があるそうだ。

汚れた部分に洗剤を直接塗る

洗濯可能か確認したら、まずは洗濯機で洗う際の手順だ。

はじめに汚れが目立つ部分がないかチェック。特に襟は皮脂汚れやファンデーションなどの化粧品が付きやすいので注意が必要だ。

「汚れが気になる場合は、羽毛への負担が少ないおしゃれ着用洗剤を生地に直接塗ってください。汚れを覆うくらいの量を塗るのが目安です」

次にダウンをネットに入れる。生地表面の汚れが目立つ場合は表向きのまま、ない場合は裏返して入れるのが基本だ。

ネットに入れたダウンを洗濯槽に入れたら、おしゃれ着洗剤を入れる。

その後、洗濯機のモードを選択するがここで一つポイントがある。洗濯表示のおけのマークの下に一本線や二本線が引かれている場合は、“デリケートコース”や“弱洗いコース”、おけのマークに線が引かれていなければ“自動コース”や“標準コース”が最適となる。

すすぎの回数は洗濯機に入れた洗剤の種類によって変える。おしゃれ着用洗剤の場合は1回、それ以外は2回すすぐのが基本だ。

“だま”になっているかチェック

洗濯機での脱水が終わったら、ダウンが“だま”になっていないか手で確認することが大切。

「中の羽毛が絡まって硬くなっていることがあります。そのまま干すと膨らみにくかったり片寄りやすくなってしまうので、干す前に手でほぐしてください」

干す際はタオルの上に平置きしても、ハンガーに掛けても仕上がりに違いは出ない。自分のやりやすい方法で乾燥させたら、ダウンの膨らみが戻っていることだろう。

「日焼けしないように直射日光は避けてください。ただし、できるだけ暖かい場所で干すと乾いた際にダウンがふっくらと膨らみやすいのでお勧めです」

手洗いは“衣装ケース”がお勧め

続いて、手洗いする際のポイントだ。

神崎さんが勧めるのは、ダウン全体が入る大きさの衣装ケースを使う方法。

「大きさがちょうどよく、透明のタイプなら汚れの落ち具合も確認しやすいです」

まずは衣装ケースに、ダウン全体が浸かるくらいのぬるま湯を入れる。

「その際にどれくらいの量を入れたかを確認することが重要です」

次におしゃれ着用洗剤を入れる。パッケージを確認して、水の量に応じた量を入れてほしい。

「洗剤を入れたら、各所から泡が出るまでしっかり混ぜ合わせることがポイントです」

洗剤を混ぜ終わったら、ダウンを底に沈める→持ち上げるという動作を繰り返す。

「20回〜30回ほど繰り返したら30分くらい漬け置き、また沈める→持ち上げる動作を同じ回数繰り返せば“洗い”の工程は完了です」

ここからは“すすぎ”の工程。汚れたぬるま湯を捨て、再度ダウン全体が浸かるくらいの新しいぬるま湯を入れ直してほしい。

「またダウンを沈める→持ち上げるという動作を20回〜30回繰り返してください。終わったらぬるま湯を捨てて、また新たに入れ直し、同じように沈める→持ち上げるを20回〜30回繰り返しましょう。泡が見えなくなれば“すすぎ”は終わりです」

衣装ケースの底に押し付けて“脱水”

そして“脱水”。衣装ケースにダウンを押し付けるようにしてしっかり水を切る。ぽたぽた水が滴り落ちなくなるまで続けたら、タオルで挟んでさらに水気を切るか、洗濯機を使って1分ほど脱水すればOKだ。

最後は“干す”工程。“だま”になっている部分がないか手で確認した後、タオルの上に平置きするかハンガーに掛けて干せば洗濯完了となる。

「洗濯機の時と同じように直射日光を避けつつ、できるだけ暖かい場所で干してください」

乾燥機を使うとより“ふっくら”

ちなみに、よりふっくらと仕上げたい場合は自然乾燥よりも乾燥機を使うのがお勧めだ。

「ダウンと一緒にドライヤーボールや、絞ったタオルを4〜5個入れて乾燥機にかけると羽毛のほぐし効果が増してふっくら感が蘇ります」

ダウンは冬の必需品。着る頻度に応じた洗濯を心がけて、寒い日々を快適に過ごしたい。

神崎健輔（かんざき・けんすけ）

28歳で脱サラ後、現在は実家の老舗クリーニング店「白洋社」部長、IT企業の株式会社「クラスタス」CTO、全国どこからでも受注が可能な宅配ネットクリーニングサービス「Nexcy」を開発しCTOを務める。「クリーニング師」の国家資格を持ち、「洗濯ハカセ」として家庭でもできる洗濯・シミ抜き術を発信する洗濯のプロフェッショナル。