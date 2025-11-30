米軍要員との感謝祭の電話に臨むトランプ氏＝27日/Anna Rose Layden/Reuters

フロリダ州パームビーチ（CNN）米国は29日もベネズエラに対して圧力をかけ続けた。トランプ大統領はSNS上で幅広い指示を出し、航空会社やパイロット、犯罪組織にベネズエラ領空を避けるよう警告している。

トランプ氏はSNSのトゥルース・ソーシャルに、「ベネズエラ上空および周辺の空域は全面閉鎖されたものとみなしてほしい」と投稿した。

トランプ政権はベネズエラのマドゥロ大統領の退陣を迫る動きを一段と強化しており、今回の発表はその最新の展開となる。トランプ政権は公式には、不法移民や薬物密輸の流れを断つ目的だとしているものの、副次的な効果として政権交代が起きる可能性もある。

ベネズエラの外相は29日、トランプ氏の指示を「植民地主義的な脅し」と形容。「ベネズエラ国民に対する常軌を逸した、違法かつ不当な侵略」だと非難した。

米国は他国の領空を閉鎖する権限を持たない。米連邦航空局（FAA）は先週、ベネズエラ上空を飛行する際には「潜在的に危険な状況」を想定するよう主要航空会社に注意喚起し、慎重な対応を呼び掛けていた。ベネズエラ行きの米国の直行便は旅客機、貨物機とも2019年から運航が停止されているが、南米へ向かう米航空会社の一部の便はベネズエラ上空を飛行している。

トランプ氏は南米からの不法移民や麻薬密輸の流れを断とうと試みており、先日、米中央情報局（CIA）によるベネズエラ国内での活動を承認したことを明らかにした。今週には、マドゥロ氏や政権関係者を外国テロ組織のメンバーに指定。米政権の当局者は、これによりベネズエラ国内を攻撃する米国の軍事的選択肢が拡大すると主張している。トランプ氏は27日、ベネズエラ国内への地上攻撃が間もなく実行される可能性も示唆した。