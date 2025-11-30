今年は“赤”がトレンド！ 【グローバルワーク】大人が着こなしたい「差し色コーデ」

冬コーデに、パッと目を引くアクセントをプラスできる「赤色アイテム」。ランウェイでもレッドがトレンドとして注目されており、今シーズンの着こなしで押さえておきたいカラーのひとつです。そこで今回は【グローバルワーク】の「赤トップス」を使ったコーデご紹介。おしゃれなスタッフの着こなしを参考に、差し色コーデに挑戦してみませんか？

クラシカルな着こなしに鮮やかなワンポイントを

【グローバルワーク】「ふわふわHugme Vネックプルオーバー」\3,990（税込）

ダブルボタンのミドル丈コートをゆるっと着こなした、抜け感のあるクラシカルなコーデ。ベージュ系のアウターにブラウンのボトムスを合わせることで、柔らかい雰囲気に仕上がっています。パキっとビビッドな赤トップスはレイヤードのインナーとしてさりげなくプラス。ブラウン系と相性の良い色だから、馴染みながらもしっかり存在感を発揮できそうです。

情熱的なレッドを爽やかアイテムで中和

【グローバルワーク】「メルティクルー金ボタンカーディガン」\4,990（税込）

赤 × 金色ボタンの華やかなカーディガン。鮮やかな色味は華やかで、コーデの主役にぴったりなアイテムです。合わせるアイテムは爽やかな淡いブルージーンズや、シアー素材のインナーをチョイス。合わせるアイテムのコントラストを抑えることで、バランスの良い差し色コーデに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M