メジャー1年目を終えた菅野智之投手が29日、都内でトークショーを行い、「ビクビクしながらやっていた」と実力主義アメリカならではのエピソードを明かしました。

菅野投手と言えば、その鋭いスライダーが日本では知られていましたが、メジャーでは2024年に多用していたスプリットを評価されていました。「アメリカの野球は一番いいのを投げ続けるというのに変わってきていて、配球が偏ってくる。最初は初対戦で抑えられていたけど、(スプリットを投げすぎて）スライダーが消えて、抑え方が分からなくなった」とメジャーでの経験を口にしました。

4月と5月で4勝2敗としていた菅野投手ですが、6月に入り、5回を持たずに交代となる試合が3試合続きました。その時に日本のプロ野球では感じたことがなかった怖さを感じたといいます。

「3試合くらい、5回持たずにノックアウトされている時期があって。大きく配球とか組み立てを変えようって思って、レンジャーズ戦に臨んだんですけど、それでもダメで・・・メジャーって厳しい世界なので、1試合ダメで次の日いない選手もざらにいた。自分も立場が確約されてなくて、初めてそういうのにビクビクしながらやっていました」

このままでは終われない、と奮起した菅野投手は長年武器にしてきたスライダーをもっと取り入れたいなどとチームに直訴。「好きなように投げさせてくれ」と頼み込みました。

「そこからよくなってきた、あの時期が一番よかったです」

日本を出て、改めて日本でのプロ野球生活が恵まれていたものだと感じた菅野投手。メジャー2年目も楽しみにしている、と語りました。