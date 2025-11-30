【来週のばけばけ あらすじ】ヘブン、風邪を引いてしまう トキに好意持つ人物現れる
【モデルプレス＝2025/11/30】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第10週「トオリ、スガリ。」が、12月1日から5日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
松江に冬が訪れた。トキ（高石あかり）は、はじめての冬の寒さにダウンしたヘブン（トミー・バストウ）を看病する。そんな中、ヘブンの教え子・小谷（下川恭平）がお見舞いに訪れるが、なぜかトキと話してばかり。どうやらトキに好意があるようだがトキは気づかない。
そんな中、サワ（円井わん）や家族が、トキより先に小谷の好意を知ってしまい、秘かに小谷の恋を応援することに。
◆「ばけばけ」第10週／12月1日（月）〜5日（金）放送
