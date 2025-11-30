これ本当に500円！？雑貨屋並みにクオリティ高すぎ♡売り切れ必至の木製グッズ

クリスマス気分を盛り上げてくれる「アドベントカレンダー」。なんと、ダイソーに木製の手作りキットが登場していました！デザインが可愛いだけでなく、自分で組み立てる達成感や楽しみも味わえて一石二鳥♡塗装やシールなどでアレンジしやすく、好みの飾り方ができますよ。500円と手頃なので、売り切れが早そうです…！

商品情報

商品名：ウッドアドベントカレンダーキット（ハウス型）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480524313

ダイソーの手作りアドベントカレンダーが可愛すぎる♡

ダイソーで素敵なクリスマスグッズを発見しました！

今回ご紹介するのは『ウッドアドベントカレンダーキット（ハウス型）』という商品。組み立てることでアドベントカレンダーが完成する手作りキットです。

こういった木製の手作りキットは高価なイメージがありましたが、価格は550円（税込）とお手頃で驚きました！

木の板からそれぞれのパーツを取り外し、説明書の手順通りに組み立てていきます。

工具が要らないので、家庭でも手軽に作れるのが嬉しいです！

木の板からパーツが外れにくい場合は、カッターなどで切り込みを入れてから取り外します。

引き出しの部分は、A・B・C・Dに分かれており、それぞれの差し込み部分に差し込んでいくだけで組み立てられます。

このときに、パーツの向きに注意するのがポイントです。

木工用接着剤を使用して固定するのがおすすめと説明書に記載がありましたが、今回は使わずに組み立ててみました。

パーツにバリがある場合は、組み立て前に付属のやすりで軽く磨きます。

筆者は説明書の注意書きを見逃したため組み立て後にバリがあることに気付きましたが、組み立てる際にバリがあると上手くハマらないことがあるようなので、組み立て前に気付いたら磨いておくのが良いと思います。

飾りの部分は同じ番号同士を差し込んでいくだけ！

だんだんとクリスマスらしさが出てきました♡

屋根の部分を取り付けたらもう完成したようなもの！

あとは番号順に引き出しを入れていきます。

塗装やシールで自分好みにアレンジするのも楽しい！

パーツが多かったのと筆者は不器用なこともあり、組み立てに約30分ほど掛かりました。とはいえ、作る楽しさを達成感を味わえました！

今回は木工用接着剤を使わずに組み立てましたが、割と頑丈です。

塗装したり、シールを貼ったりと、自分好みにアレンジできるのも嬉しいポイント！

個人的には塗装なしでも十分素敵だなと思ったので、このまま飾ることにしました。

引き出しの中には、小さなキャンディーやチョコレート、おもちゃを入れて楽しめます！

マスコットを入れてみましたが、ガチャガチャのカプセルトイにちょうどいいサイズ感でした。

サイズが合えば、ミニコスメなどを入れるのも良さそうです。

木製でナチュラルなデザインなので、お部屋に馴染みやすくクリスマス気分を高めてくれます♡

500円台で買える商品とは思えないクオリティの高さで、インテリア映えバッチリです！

今回は、ダイソーの『ウッドアドベントカレンダーキット（ハウス型）』をご紹介しました。人気が出そうなので、売り切れてしまう前にお早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。