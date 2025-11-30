猫用のこたつを設置した瞬間に猫が入って…？まるでこたつと一体化した新しいキャラクターのようなほほえましい光景は153万4千回を超えて表示され、8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：猫用のこたつを設置してから『わずか３秒』…思わず笑みがこぼれる『かわいい光景』】

冬の風物詩

X（旧Twitter）アカウント『@MunchKINGArthur』に投稿されたのは、猫がこたつに飲み込まれてしまっているかのような奇跡の一枚です。登場するのは2020年7月1日生まれのマンチカン、「アーサー」ちゃん。ふわふわの毛並みと透き通ったまん丸な目がチャームポイントのかわいい男の子です。

この日、飼い主さんが猫用のこたつを組み立てられたところ、その後わずか3秒のうちにアーサーちゃんがやってきて、こたつに吸い込まれていったのだそうです。「待ってました！」と言わんばかりのアーサーちゃんの素早さには、思わず笑ってしまいます。

しっぽが語る満足感

こたつからはアーサーちゃんのふさふさのしっぽだけが飛び出していて、まさに「頭隠して尻隠さず」状態。見事にこたつと一体化しているほほえましい光景は、まるで新種のキャラクターのようにも見えたといいます。

温もりと安心を同時に感じることができるこのこたつは、冬の間、アーサーちゃんの特等席となることは間違いなしでしょう。お茶目で愛くるしいアーサーちゃんの姿は、たくさんの人々に癒しと笑いを届けることとなったのでした。

Xアカウント『@MunchKINGArthur』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「ちらりと見えてるしっぽがかわいいですね！」「アーサーちゃんは『うまく隠せている』と思っているんだと思いますw」「こたつに食べられちゃったかな？w」「驚きの吸引力を持つこたつですねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@MunchKINGArthur」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。