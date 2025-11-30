100均では珍しい質感！即買い確定の高見え商品

お正月グッズが充実しているダイソーで気になる商品を発見しました！なんと100均ではちょっと珍しい、陶器でできたあのアイテム。つやっとした質感と手作り感が可愛く、しっかり高見えします♡手のひらに乗るくらいの小ぶりなサイズ感で、さまざまな場所に飾りやすく、お正月気分を盛り上げてくれますよ！

商品情報

商品名：陶器鏡餅

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：458264240833

まさかの陶器製！ダイソーで可愛すぎる鏡餅の置物を発見♡

お正月飾りやグッズがたくさん揃っているダイソー。毎年鏡餅関連の商品は人気が高いですが、とても可愛いアイテムが登場していたので購入してみました！

今回ご紹介するのは、こちらの『陶器鏡餅』。セレクトショップやハンドメイドショップなどで見かける、陶器製の鏡餅の置物です。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

手のひらに乗るくらいの小さめサイズなので、玄関やダイニング、リビングと場所を選ばず飾れるのが魅力です！

つやっとした質感と手作り感が可愛く、しっかりと高見えします♡小ぶりなサイズ感なので、お皿やトレイに乗せるとサマになります。

この鏡餅にちょうどいい台座が売っていなかったので、とりあえず鍋敷きの上に置いてみました。

鏡餅にピッタリのサイズ感◎ドリンク用のコースターがしっくりくる！

鍋敷きの上だとなんだかしっくりこないなぁ…と思い、家中探し回ってみたところ、ちょうどいいものがありました！

単体で飾る場合だと、こういったドリンクを置くコースターがしっくりきます。

木製や竹製、和柄の布製コースターなどを組み合わせれば、よりお正月感が出て良さそうですよ。

今回は、ダイソーで見つけた『陶器鏡餅』をご紹介しました。

木製の鏡餅の置物はさまざまな100円ショップで見かけることが多かったですが、陶器製はちょっと珍しいなと思いました！つるんとした質感が可愛く、どんな場所に飾っても目を惹きますよ♡

気になる方は、売り切れてしまう前にお早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。