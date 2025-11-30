元プロレスラーでタレントの武藤敬司(62)が29日、自身のX(旧ツイッター)を更新。破損していた故・橋本真也さん(享年40)からもらった思い出の茶碗が、見事に修復されたことを報告した。



【写真】修復された金のサークルは「チャンピオンベルト」のような輝き

武藤は7月、涙目の絵文字とともに「橋本真也から結婚のお祝いに貰った、有田焼泰山のご飯茶碗がとうとう割れてしまった。。33年4カ月ずっとこの茶わんで飯を食ってきたのに。。残念」とつづり、栗の実のような形でポッカリと穴の開いた茶碗の画像を投稿した。



武藤と橋本さんは、蝶野正洋とともに新日本プロレス同期入門の“闘魂三銃士”として人気を集めた間柄で、熱狂的なファンも多い。2005年に盟友が亡くなった後も、贈られた品を大切に愛用していた絆の強さを感じさせる投稿に、フォロワーも即反応。漆と金粉を使って陶磁器を修復する「金継ぎ」の手法があることなどを武藤にアドバイスした。



フォロワーの助言を受け、武藤は「Xを見てくれた皆さまのご意見で復活しました!!!!」と金色のラインできれいに繋がれた茶碗の画像を投稿。「これでもう30年使ってやる!そんなに生きてないか、、」と冗舌に続けた。



“不屈の復活劇”にファンからは「これで又橋本さんとの思いと共に生きれますね！」「30年後鑑定団に出されて、お値段つく流れ」「胸熱過ぎて、1人でカフェでコーヒー飲んでるのに泣きそうになってしまってる」「橋本さんも何度負けても立ち上がってきましたから」「破壊王もこの修繕にはニッコリ」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）