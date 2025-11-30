アレ用ケースの使い心地が格段にアップ！早く知りたかった100均便利グッズ

ティッシュケースは、中身が少なくなってきたときが面倒…。ケースの奥まで手を突っ込む必要があるため、毎回手間に感じていました。そんな悩みを一発で解消してくれる凄いグッズをダイソーで発見！バネの力で残り少ないティッシュを押し上げ、取り出しやすくなる優れものです。快適すぎて、もう手放せなくなりました♡

商品情報

商品名：底上げスプリングホルダー（2個）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480839578

ダイソーの『底上げスプリングホルダー（2個）』が優秀すぎた…！

ティッシュケースを使っていると、中身が少なくなってきたときがちょっと面倒…。

こんな風に取り出しにくくなり、手を奥まで突っ込まなくてはならないのが手間に感じていました。

そんな悩みを一発で解消してくれる、凄いグッズをダイソーで発見しました！

今回ご紹介するのは『底上げスプリングホルダー（2個）』。ティッシュが残り少ない状態になっても、スムーズに取り出せるようになる便利グッズです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、衛生グッズ売り場に陳列されていました。

パッケージに入っている状態では、このようにスリムな状態ですが…

梱包用のテープを解くと、このようにバネが付いていることがわかります！

この状態を見た方は、どのように使うかピンときたかもしれません。

残り少ないティッシュが上に押し上げられて取りやすくになる！

中身が減って重さが軽くなると、バネが伸びて中身の底を押し上げてくるという仕組みになっています。

ケースの中にスプリングホルダーを入れ、スプリングの上にティッシュを乗せてケースの蓋をして使用します。

筆者は底が無いタイプのケースを使用しているので、そのまま上から被せる形で使用しています。

ちなみに、コンパクトサイズのティッシュは1つで足りました。

スプリングホルダーを使うだけで、残り少ないティッシュが押し上げられて取りやすい状態になりました！

このおかげで、最後の最後までケースの中に手を突っ込まなくても、スムーズに使えるようになりました！

ティッシュケースの使い心地にお悩みの方には、一度使ってみて欲しいなと思います。

今回は、ダイソーの『底上げスプリングホルダー（2個）』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。