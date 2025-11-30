【今井千尋のばんえい日和】ばんえいオークスにジェイオージョと参戦「積極的に運んで持ち味を引き出せればチャンスも」
３０日をもって、長きにわたってばんえい競馬をけん引してきた藤本匠騎手と藤野俊一騎手が現役生活に幕を降ろします。私が厩務員になる前の小さいころから気にかけていただき、騎手になってからもアドバイスをしていただき、レジェンドでありながら、身近な存在でした。（藤本）匠さんは私が厩務員の時に担当していたサクラドリーマーの主戦として、勝利に導いていただいたのが思い出です。おふたりがレースでいなくなるのはとても寂しいですが、これからは調教師として、管理される馬に乗せていたくことができたらうれしいです。
今日は８鞍に騎乗します。まずは１１Ｒばんえいオークスのジェイオージョを。前走は僅差の２着でしたが、山（第２障害）だけはしっかり上げることを主眼に置き、クリアしてくれたのは収穫でした。その後も状態は良く、いい意味で前向きさも出ています。ハナが速くて山も切れるのが、この馬のいいところ。積極的に運んで、私が持ち味を引き出せれば、チャンスはあると思います。
９Ｒのオーディンは近３走で５、３、２着と一戦ごとに着順を上げ、いい状態を維持しています。山を下りる時に少しもたつくところはありますが、前走は下りてから直線、いい脚で歩いて充実しているなと感じました。大外枠はプラスとはいえないですが、今の出来なら最後までしっかり歩いてくれるでしょう。
３Ｒ・キンノロナの前走は出脚が遅く、ペースが速かったのもあり、追走でやや苦労しましたが、２着まで追い上げ、内容自体は悪くなかったです。端枠だった近２走から中の７番枠になったのはプラス。馬場は問わないタイプですし、メンバー的にも楽しみです。
（ばんえい競馬所属騎手）
