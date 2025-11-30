タレント・女優の来栖あつこがこのほど、スポーツ報知のインタビューに応じた。来年デビュー３０周年を迎える来栖は、タレント活動と並行し、結婚相談所「Ｗ」の代表、フリーランスのアパレルのＰＲという異なる顔を持ちながら活動中。自分の意思でキャリアを開拓してきた道のりや生き方について尋ねるとともに、現代の結婚事情についても尋ねた。（宮路美穂）

ビジネスパーソンにとって、「自分らしく生きる」ためには「自分らしく働く」ことが表裏一体である。令和のいま、副業も含めて多様な働き方が見直されてきているが、副業の枠を超えマルチジャンルで実力を発揮する、来栖の“三刀流”の働き方はひとつのロールモデルになるといえるだろう。

９０年代後半から２０００年代にかけて、テレビで活躍していた来栖は２５歳を節目に一時芸能活動を休養しアパレル企業に転職した。「ファッションに興味があって、タレントになる前に一瞬短大に進学をしたんですが、最初に戦隊の出演が決まって毎日スケジュールが埋まるようになって、一度芸能に集中したんです。ただ２４、２５歳のころ、この次、何をしたらいいんだろうと我に返るような瞬間があったんですよね。バラエティーも歌もグラビアもドラマも舞台もやらせてもらった。違う世界に飛び込むんだったら今しかないのかな、と普通に企業に履歴書を送ってアパレルの会社に入りました」

社会経験は高２の夏に２か月間ファストフード店でアルバイトしただけ。「芸能一本だったころは、常に違う人に会って、常に違う現場という生活が何年も続いていたので、毎日同じところに同じ時間に行って同じ時間に帰る、というのが新鮮で、全部が新しかったです」

最初は店員として銀座のアパレルの路面店の店頭に立ち、客から「カメラどこですか？」と驚かれることもあったという。「周囲から『チヤホヤされるのが当たり前で生きてきた』みたいなイメージを持たれていたぶん、普通の人よりもちゃんと仕事をしないと認めてもらえない」。突きつけられた現実が、逆に自らを鼓舞した。

次に転職したアパレルの企業ではＰＲを任された。「当時、ファッション誌で『おしゃＰ』のような、プロデューサーやＰＲが露出する場所が増えていた時期だったので、自分の名前とポジションを生かしてもマイナスブランディングにはならないな、と。ブランドを自分がプロデュースしたり、というディレクションする側ではなく、好きなブランドのＰＲとして裏方から支えるというのが性に合っているなって思いました」

３０代に入って、縁があり芸能活動に復帰したが「管理する側、される側の両方が分かるようになった」と社会に出たからこその視点が生まれたという。「今までは自分が商品でしかなかったけど、商品を管理する立場だったり、売る側の考え方を身につけられたことは大きかったですね」。一方で「芸能活動を通して、新人だったとしてもプロとしていいものを作りたいと思える土台があった」ことは、アパレルとして働く際にも相乗効果をもたらした。

芸能活動とアパレルＰＲの二足のわらじで進んできたが、２３年２月に結婚相談所「Ｗ」を始動させ、三足目を踏みだした。「私自身は２０１７年、３９歳のときに結婚をしました。年齢を重ねると出会いも少なくなってきて、どういう人を信用して良いのかっていう迷いもあった。同じように悩んでいる人がきっといるんだろうな、応援したいな、と思ったのがきっかけです」

自身も結婚生活を送り５年が過ぎたころ「相談所をやるにあたってのファクトができた」タイミングで念願をかなえ「Ｗ」を設立。「Ｗ」の特性は「完全にマンツーマン」であること。「人に任せず、自分が担当するというのを徹底して、スケジュールさえ合えば２４時間に近い形で対応できるようにしています」と個人ならではの細やかなフォローで対応している。

「今の結婚相談所のシステムはマッチングアプリとほぼ変わらないんです。条件が合う人に申し込みをしてもらうんですが、アプリとの大きな違いは独身証明書や、年収が開示できるような情報の裏付けや、資格の書類を提出いただくとか、保証やファクトがあるということ。会員様も明確に結婚がしたいというゴールを持っているので、マッチした人のお見合いで『どこが良くなかった』というフィードバックをもらって、さらにカウンセリングをしていくという流れになります」

結婚相手に出会う道のりは「自分を探すこと」なのだという。会員には「相手探しするんじゃなくて、ちゃんと自分のことを分かるように、自分を探してください。選ぶ立場だと思っていても、選ばれないと終わらない。自分と相応の方を見つける活動なんだと思ってください」と伝える。自分が何を大事にして、どう生きていきたいのか。結婚を通して自分を見つめ直すことが肝要という。

独身でも楽しく生きられる多様性の時代に、結婚を選択すること。「コロナ禍で家族しか会えないとか、家族しか近寄っちゃいけないみたいな瞬間が実体を持ってあった時に、身近に人がいるという温かさを感じた人が増えたと思うんです。でも結婚をすることが１００％正義ではない。婚活したうえで『やっぱり一人がいいよね』っていう気づきを得られるかもしれない。よく結婚相談所って『最後の砦』のように受け止められるんですが、むしろ入り口であってほしい。利用して、自分のことを知っていただけたら」

「自分を知る」という考え方は、キャリアの進め方にも当てはまるような気がする。「よく芸能人の皆さんのもう一足のわらじを見ると、お店を経営する方とか多いですよね。自分がちゃんとメインに立って、もう一個のほうも表に出る、みたいな。私の場合は、ＰＲでも結婚相談所でもそうなんですけど、裏方でひとつの歯車になりたい。同じ引き出しの中で見せ方を変えるのではなくて、引き出しがいくつもあるというポジションが自分に合っているんだと思います」

来年、デビュー３０周年を迎える。「仕事を始めたときはまさか自分がこうなると思っていませんでしたが、２０代前半で濃く頑張ったものがいまだにお声がけしていただけるきっかけになっているので、あのとき一生懸命働いて良かった」と話すが、この３０年で増やしてきた引き出しは自身が確かに残してきた勲章でもある。

「人に見られる仕事である芸能の仕事ではもちろん緊張感がありますし、結婚相談所は年を取れば取るほどファクトが出てくるというか、おばさんであればあるほど仲人に重みが出てくる。職種によって自分の顔やキャラクターを変えていくことが私の軸であり、その根本はお芝居で培ってきたこと。今までやってきたポケット、引き出しをそのまま持ちながら、これからも進んでいけたらと思います」

自分と対話し、自分を知ること。自分は何者で、どう生きていくのか。異なる方法で社会に貢献する来栖あつこの姿勢は、現代を生きる新たな可能性を提示している。

◆来栖 あつこ（くるす・あつこ）１９７８年１月２６日、茨城県生まれ。４７歳。９６年テレビ朝日系「激走戦隊カーレンジャー」の八神洋子／ピンクレーサー役でデビュー。テレビ東京系「出動！ ミニスカポリス」の５代目リーダーを務めた。２０２３年より結婚相談所「Ｗ」を始動。故郷・茨城の「いばらき大使」を務めている。趣味は推し活。