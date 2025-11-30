ファーストイエベ＆セカンドブルベさんの垢抜けるアイシャドウ＆リップ

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。パーソナルカラー診断後、どんなコスメやメイクが似合うか気になって調べている方も多いはず。今回はファーストがイエベ、セカンドがブルベさんに似合うアイ＆リップメイクをご紹介いたします！

カラータイプを分類

16タイプパーソナルカラーメソッド®では似合うカラータイプをより細かく16種類に分類し、1番目に似合うカラータイプをファーストタイプ、2番目に似合うカラータイプをセカンドタイプと呼びます。

分類すると

・1stイエベ／2ndブルベ

・1stブルベ／2ndイエベ

のイエベ・ブルベまたぐタイプと

・1stイエベ／2ndイエベ

あたたかみのあるカラーが得意な1st・2nd共にイエベタイプ

・1stブルベ／2ndブルベ

ひんやりとしたカラーが得意な1st・2nd共にブルベタイプの

合計4タイプに分けられます。

セカンドタイプまで知ることで似合う色の幅が広がるのでメイクやファッションの選択肢が広がります！

明るいカラーが得意なタイプの方（Light・Bright）

明るいカラーが得意なファーストタイプがイエベの方は黄みのある明るく澄んだクリアなカラーが似合います。

濁りのあるカラーや暗いカラーを使うとくすんで見えてしまうため避けるのが◎

ラメやツヤ感のあるアイシャドウとリップを使うと若々しく、キラキラ華やかな印象に仕上がります！

おすすめのアイシャドウはこちら

2aN ベターミーアイパレット 01 サンリット

おすすめのリップはこちら

shu uemura キヌケアヌード グリーム BG 975 G ドリーミーヌード

くすみカラーが得意なタイプの方（muted）

くすみカラーが得意なファーストタイプがイエベの方は黄みのある穏やかなくすみカラーが似合います。

ラメが入ったものやツヤのあるコスメを使うとギラついて見えてしまうため、セミマット〜マットなテクスチャーのコスメを使うのがオススメです！

どうしてもラメの入ったコスメを使う場合はパールなどの粒子が細かいものを選び、使う面積を少なくすると似合いやすいです♡

おすすめのアイシャドウはこちら

keybo FALL IN LOVE アイシャドウ パレット 04 パステルコットンキャンディー

※右上・中央のラメやグリッターは避けた方がお似合いになります。

おすすめのリップはこちら

espoir ノーウェアリップスティック バーミンググロー 07 アッシュメープル

鮮やかでコントラストが強いカラーが得意なタイプの方（Vivid・Strong）

鮮やかでコントラストが強いカラーが得意なファーストタイプがイエベの方は、黄みのあるコントラストが強いハッキリした色が似合います。

カラーメイクが得意なタイプなので、アイシャドウやリップは発色の良いアイテムを使うと◎

マスカラやアイラライナーはダークブラウンやブラックのものを使うとメリハリがついてくっきりした目元に仕上がります！

おすすめのアイシャドウはこちら

AVANCE アヴァンセ アイフルールパレット イエローベース

おすすめのリップはこちら

M・A・C マキシマル シルキー マット リップスティック マラケシュ

深みのある落ち着いたカラーが得意なタイプの方（Deep）

深みのある落ち着いたカラーが得意なタイプのファーストタイプがイエベの方は、黄みのある深く濃い色が得意です。

ダークブラウンやテラコッタ・バーガンディーなどの深みのあるカラーをメイクに取り入れると顔立ちがハッキリして見えます♡

また、アイシャドウのラメやパールが明るすぎると浮いて見えてしまうのでメタリックな質感のラメを選ぶと馴染みやすいです。

おすすめのアイシャドウはこちら

Celvoke セルヴォーク ヴァティック アイパレット 09タイムレスキャメル

おすすめのリップはこちら

milktouch ジェリーフィットティンティッドグロウティント 12ヘーゼルロシェ

いかがだったでしょうか？今回はファーストがイエベ、セカンドがブルベさんに似合うアイ＆リップメイクを紹介いたしました！

コスメ選びやメイクで悩んだ際はぜひ参考にしてみてください♪

