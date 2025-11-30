『べらぼう』新キャスト3人解禁 役写真がお披露目
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第46回「曽我祭の変」（30日放送）に登場する新キャストが発表された。
【写真】新たに登場する豪華キャスト陣！
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
新たに登場するのは、不破万作が演じる都座座元、モロ師岡が演じる河原崎座座元、金剛地武志が演じる桐座座元の3人。経営困難に陥った三座の代わりを務めることになった座元。それぞれの扮装カットが解禁された。
■第46回のあらすじ
蔦重（横浜流星）は納得する役者絵が仕上がらず行き詰まっていた…。そんな中、蔦重と歌麿（染谷将太）、2人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい（橋本愛）。この思いに突き動かされ、歌麿が再び耕書堂に戻ってくる。その後、役者絵は完成し、歌舞伎の興行に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す！写楽のうわさは、徐々に江戸市中、江戸城中にも広まっていく…。
