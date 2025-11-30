北野瑠華、デジタル写真集が話題沸騰→未公開カットのみの特別版を緊急リリース「私の全てを…」
元SKE48の北野瑠華によるデジタル限定写真集『こっち向いてよ 〜 reprise 〜』が、11月30日に緊急リリースされる。
【写真】美尻をあらわに…見事なポージングを披露した北野瑠華
1999年生まれ、岐阜県出身の北野は、SKE48卒業後に女優としても活動の幅を広げ、地上波初主演ドラマ『グラぱらっ！』（朝日放送テレビ）などに出演。1st写真集『触れて、みる？』（白夜書房）では大胆なショットが話題となり、グラビア界でも一躍注目を集めている。
先月、配信開始となった『こっち向いてよ』が、配信直後から話題沸騰。読者からの「続編はないのか」との問い合わせに応える形で、『こっち向いてよ』には未収録の未公開カットのみで構成された、特別編を緊急リリースする。
■北野瑠華
デジタル写真集からまた更にデジタル写真集へ繋がることって今回が初めてなので、たくさんの方に私のグラビアが届いているんだなと思うととっても嬉しいです！前回の『こっち向いてよ』ももう一度楽しみながら今回の作品も私の全てをしっかり見て下さいね！
