『今夜のべらぼう』歌麿が再び耕書堂に戻ってくる
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第46回「曽我祭の変」が、30日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
前回は、定信（井上祐貴）らに呼び出された蔦重（横浜流星）は、傀儡好きの大名への仇討ちに手を貸すよう言われる。芝居町に出向いた蔦重は、今年は役者が通りで総踊りをする「曽我祭」をやると聞き、役者の素の顔を写した役者絵を出すことを思いつく。蔦重は、南畝（桐谷健太）や喜三二（尾美としのり）らとともにその準備を進めていくが…。一方、歌麿（染谷将太）は、自分の絵に対して何も言わない本屋に、苛立ちを感じていた…。
今回は、蔦重（横浜流星）は納得する役者絵が仕上がらず行き詰まっていた…。そんな中、蔦重と歌麿（染谷将太）、2人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい（橋本愛）。この思いに突き動かされ、歌麿が再び耕書堂に戻ってくる。その後、役者絵は完成し、歌舞伎の興行に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す！写楽のうわさは、徐々に江戸市中、江戸城中にも広まっていく…。
