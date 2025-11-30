巨人ＯＢの槙原寛己氏が３０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。巨人のファンフェスタで飛んだ異例のヤジに言及した。

番組では２３日に東京ドームで行われた巨人のファンフェスタで、締めの挨拶を行っていた阿部監督に向けて客席から「お前が辞めろよ〜」とヤジが飛んだことを取り上げた。スタンドは一瞬ざわついたが、阿部監督が「来シーズンも温かいご声援をいただき、来年のこの場で最高の報告ができるよう気持ち新たに出発したいと思います」と決意を述べると、大きな拍手がわき起こった。

当日の映像を見た司会の膳場貴子アナウンサーが「阿部監督に心ない声が出てしまいました」と言及。御意見番として登場した槙原寛己氏はまず、自身の経験談に触れ「僕も現役時代、最後、けがをして車椅子で球場を出ることがあったんですが、外野から『言い訳するな』というようなことを、やじられたんです。すごくいまだに覚えているんです」とショックだったことを明かした。

そして、阿部監督に向けられたヤジについて「一番問題なのはファン感謝デーというのは、（来場しているのは）ジャイアンツファンなんです。僕がレフトで、やじられたのもジャイアンツファン。これはものすごく選手にとっても、監督にとっても、突き刺さったと思う」と同情。続けて、「どんな時も応援してくれるのがファンだ、という思いがあるので。阿部監督、顔が変わりましたから。これを糧に来年は見返すぞと新たに思ったと思う」と語った。

元マラソンランナーの増田明美さんもこの話題に関連して自身に飛んだヤジに触れ、「増田、『お前の時代は終わったんや』と言われて、ショックで足が止まっちゃいました」と明かした。当時の心境について「私、恥ずかしくて、みじめで。逃げたいと思って、地下鉄を探しながら歩いていたら６人の市民ランナーが励ましてくれて。一緒に走ろうと言ってくれて、その人と一緒にゴールができた」と振り返った。

スポーツの現場で飛び交うヤジに、膳場アナは「真剣に戦っている選手はリスペクトしてほしいですね」と思いを語っていた。