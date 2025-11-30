自民党の片山さつき財務大臣が３０日、フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」に生出演。高市早苗総理との“豚まん”トークについて触れた。

この日は高市総理の右腕ともいえる片山大臣が生出演。冒頭のＶＴＲで、国会中に片山大臣が「（豚まんを）いっぱい差し入れでもらって。もらっていただけない？」といい、高市総理が「えー。でも豚まん結構差し入れで、冷蔵庫がいっぱい」とやんわりお断り。片山大臣が「でもあれはちょっとで栄養カロリーとれるいい食べ物」だというと、高市総理も「まあ、いい食べ物」というやり取りを紹介していた。

片山大臣は「（総理と財務大臣は）打ち合わせをしなきゃいけないことが多いので、そのついでに通販で買った靴が…とか、いろんなお話がでますので」とニコリ。梅津弥英子アナも「豚まんは栄養価があるとか…」というと、片山大臣は「そう、豚まん。はい」と笑った。

さらに片山大臣は、高市総理が就任１カ月で会食ゼロであることに、「総理は明確に指示がある人なんです。決断し前進する内閣と名付けているが、総理のご性格どおり、そこが早く決まれば政権って回転していくので。そこの心配はしていない」とキッパリ。

ただ豚まんトークでもうかがえたプライベートについては「一時、睡眠時間は心配で」というが「豚まんとかドリンクとか心配したが、段々正常化してきたんでね」と、通常運転になってきていると指摘。「ご主人がいらっしゃって、介護もご自分でなさりたいタイプなので、でもそれは新しい国家リーダーの像のあり方として、悪い事ではないと思うので。今の所は会食がないから回っていません、というのはないと思う」と話していた。