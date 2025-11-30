歌手の工藤静香（55）が29日、インスタグラムを更新。新しいキッチン家電でスコーンを焼く様子を公開した。

工藤は「なんと！これは素晴らしい！ ガラスの器だから、このまま食卓にも出せるのがいいですね。これで調理したチキンとか皮の部分とかめちゃくちゃ美味しそう！！ だんだん忍者の人数が増えてゆく笑」とつづり、小型キッチン家電ブランドNinjaのテーブルクッカーでスコーンを作る様子を動画で公開した。

動画では「明日のパンが無かったのでスコーンを焼いている」と調理中の様子や、焼き上がったスコーンを見て「すごいおいしそー。やだ食べちゃうよ、おなかいっぱいだけど」と話し、焼きたてのスコーンにバターを付けて味見し、「めっちゃおいしい」と話す様子などが公開されている。

そして「あ、今日のレシピを簡単に。ホットケーキミックスでやればとても簡単だと思いますが、私は、全粒粉を使いたかったので」と記し、全粒粉、オリーブオイル、てんさい糖など材料を公開。「生地がまとまらないようなら、ヨーグルトかオリーブオイルを足してください！ グリークヨーグルトを使うと、タンパク質も一緒に取れるので。ヨーグルトの代わりにお豆腐でもバッチリです！」と伝えた。

この投稿に「めちゃ美味しそう」「しーちゃんの手に掛かればお菓子もヘルシーですね」「これいいなぁ。しーちゃんの取説で欲しくなりました」などのコメントが寄せられている。