ファーストブルベ＆セカンドイエベさんの垢抜けるアイシャドウ＆リップ

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。パーソナルカラー診断を受けてファースト･セカンドのパーソナルカラーが分かったけれど、メイクやコスメ選びが難しく感じている方も多いはず。今回はファーストがブルベ、セカンドがイエベさんに似合うアイ＆リップメイクを紹介します！

カラータイプを分類

16タイプパーソナルカラーメソッド®では似合うカラータイプをより細かく16種類に分類し、1番目に似合うカラータイプをファーストタイプ、2番目に似合うカラータイプをセカンドタイプと呼びます。

分類すると

・1stイエベ／2ndブルベ

・1stブルベ／2ndイエベ

のイエベ・ブルベまたぐタイプと

・1stイエベ／2ndイエベ

あたたかみのあるカラーが得意な1st・2nd共にイエベタイプ

・1stブルベ／2ndブルベ

ひんやりとしたカラーが得意な1st・2nd共にブルベタイプの

合計4タイプに分けられます。

セカンドタイプを知ると似合う色の幅が広がるので、メイクやファッションの選択肢もぐっと広がります！

明るいカラーが得意なタイプの方（Light・Bright）

明るいカラーが得意なファーストタイプがブルベの方は青みのある明るく澄んだクリアなカラーが似合います。

濁りのあるカラーや暗いカラーはくすんで見えてしまうため避けるのが◎

細かいシルバーのラメやパールが入ったコスメを使うと肌に透明感が出ます！

おすすめのアイシャドウはこちら

dasique シャドウパレット 35 ラブエンジェル

おすすめのリップはこちら

milktouch デューステインシアーリップグロス 02 バブリーピンク

くすみカラーが得意なタイプの方（muted）

くすみカラーが得意なファーストタイプがブルベの方は青みのある穏やかなくすみカラーが似合います。

ラメが入ったものやツヤのあるコスメを使うとギラついて見えてしまうため、セミマット〜マットなテクスチャーのコスメを選ぶのがベストです！

どうしてもラメの入ったコスメを使う場合はパールなどの粒子が細かいものを選び、使う面積を少なくすると似合いやすいです♪

おすすめのアイシャドウはこちら

CANMAKE シルキースフレアイズ（マットタイプ） M06 リマグレージュ

おすすめのリップはこちら

JILLSTUART リップブロッサム バーム 06 until midnight

鮮やかでコントラストが強いカラーが得意なタイプの方（Vivid・Strong）

鮮やかでコントラストが強いカラーが得意なファーストタイプがブルベの方は、青みのあるコントラストが強いハッキリした色が似合います。

くすみの無いパキッとした鮮やかなカラーを使うと顔立ちがハッキリし、肌がツヤっと綺麗に見えます！

カラーコスメが得意なタイプなので、アイシャドウは鮮やかなものを選び、マスカラやアイラライナーはダークブラウンやブラックのものを使うとメリハリがついてくっきりした目元に仕上がります！

おすすめのアイシャドウはこちら

hince ニューデップスアイシャドウパレット 06 チャンス･オン

おすすめのリップはこちら

KATE ケイト リップモンスター ツヤバース G01 明後日の水たまり

深みのある落ち着いたカラーが得意なタイプの方（Deep）

深みのある落ち着いたカラーが得意なタイプのファーストタイプがブルベの方は、青みのある深く濃い色が得意です。

ボルドーやネイビー・パープルなどの深みのあるカラーをメイクに取り入れると顔立ちがハッキリして良さが引き立ちます！

また、白っぽく光るアイシャドウのラメやパールを使うと浮いて見えてしまうので細かく、繊細な質感のラメを選ぶと馴染みやすいです。

おすすめのアイシャドウはこちら

KISS FERME キスミー フェルム スタイリングアイパレット 04 ヴィンテージプラム

おすすめのリップはこちら

CandyDoll モイスチャーリップスティック 07 クランベリーグロウ

いかがだったでしょうか？今回はファーストがブルベ、セカンドがイエベさんに似合うアイ＆リップメイクを紹介いたしました！

コスメ選びやメイクで悩んだ際の参考になると幸いです♡

