＝LOVEの大谷映美里（27）が29日までに自身のインスタグラムを更新。「憧れの人」と対面した写真を公開した。

大谷は「夢のような3ショット Her lip toの明日から始まるHouse of Herme HOLIDAY 2025にお邪魔させていただきました♡ 指原さんが繋いでくださったこの貴重な機会…憧れの小嶋さんとお話しできてランチも一緒にさせていただいて信じられない幸せな時間でした〜〜」と記し、「Her lip to」（ハーリップトゥ）クリエーティブディレクターの小嶋陽菜（37）、大谷が所属する＝LOVEプロデューサーの指原莉乃（33）とのスリーショットを披露した。

「小嶋さんが着ていて可愛かったコートと、ピンクのセットアップをオーダーしました キラキラな空間に見惚れっぱなし…ありがとうございました！♡ #Herlipto」とつづった。

フォロワーからは「みりにゃ素敵だ、、、実業家のオーラ」「最高のスリーショット」「神しかいねえ」「将来こじはるみたいになるんだろな〜」「緊張がヒシヒシと伝わってくる」などのコメントが寄せられている。