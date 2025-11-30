レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技RIZINガールなどで活躍するモデルの花乃衣美優（25）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。「宮古島」と題し、沖縄を訪問したオフショットを投稿した。

真っ赤なハイビスカスの花を髪につけ、衝撃的に胸元を大胆に露出した白のワンピース姿を公開。ドアップの表情も披露した。

また、別投稿ではグレーのトップスに黒いレース生地ミニスカート姿で座る“スワン”ショット。白肌の太ももなどものぞかせた姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「どアップっ…」「オシャレ過ぎる」「可愛いコーデ」「きゃわいい」「透明すぎる」「ドキドキしちゃう」「最高綺麗の美人」「超絶ヴィジュいいぢゃん」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍してきたが、今季限りで卒業する。