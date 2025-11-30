「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。美しいシルエット動画を投稿した。

高層階にある水場から眼下のビル群を見下ろした。白いビキニ水着姿で縁を歩きながら、ロングヘアをかき上げ、最後はバックショットを披露する芸術的な動画。

ファンやフォロワーからも「息をのむ美しいシルエット」「女神のボディライン」「さすがのスタイル」「脚の長さが異次元」「魅力的な美脚美女」「ワールドクラス」「う、美しすぎる！、、、」「むっちゃ綺麗」「凄くセクシー」などのコメントが寄せられた。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。