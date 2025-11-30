タレント中川翔子（40）が29日、インスタグラムを更新。自身がデザインした巨大モニュメントの設置を報告した。

中川は「ニュースです！」と書き出し、「鹿児島県南さつま市の野間池みなと広場 わたしがデザインした5メートル以上あるタカエビのモニュメントが設置されました！」と報告。

続けて「なんて名誉で光栄なことなのでしょう！ キラキラピンク色にこだわり一年以上前から仕込んでました 名産のタカエビを、ハート型になるようデザインしました 遠くからみても巨大なハートエビが目立つように ひげもハート 黒猫が見上げているよ 幸福の象徴！ ここにいくと、みんな未来永劫に 永遠の愛と幸せと激運につつまれるように願いをこめました」と説明。

そして「2匹の双子のエビ ぜひぜひ行ってみてね！！」と呼びかけ、「わたしも早く現地に行きたいです」と思いを記し、「ずーっと残るよ巨大モニュメント ハートえびの前でハートポーズでぜひ写真撮ってね！」と伝えた。

この投稿に「うわぁー 素敵っ」「観る人を幸せな気分にさせてくれるモニュメントになりましたね〜」「しょこたんすごーい！！！」「パワースポットが出来ましたね。この前で写真を撮ったら良い事ありそうです」「キラキラカワユス！」などのコメントが寄せられている。