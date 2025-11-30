中川翔子（2024年撮影）

タレント中川翔子（40）が29日、インスタグラムを更新。自身がデザインした巨大モニュメントの設置を報告した。

中川は「ニュースです！」と書き出し、「鹿児島県南さつま市の野間池みなと広場　わたしがデザインした5メートル以上あるタカエビのモニュメントが設置されました！」と報告。

続けて「なんて名誉で光栄なことなのでしょう！　キラキラピンク色にこだわり一年以上前から仕込んでました　名産のタカエビを、ハート型になるようデザインしました　遠くからみても巨大なハートエビが目立つように　ひげもハート　黒猫が見上げているよ　幸福の象徴！　ここにいくと、みんな未来永劫に　永遠の愛と幸せと激運につつまれるように願いをこめました」と説明。

そして「2匹の双子のエビ　ぜひぜひ行ってみてね！！」と呼びかけ、「わたしも早く現地に行きたいです」と思いを記し、「ずーっと残るよ巨大モニュメント　ハートえびの前でハートポーズでぜひ写真撮ってね！」と伝えた。

この投稿に「うわぁー　素敵っ」「観る人を幸せな気分にさせてくれるモニュメントになりましたね〜」「しょこたんすごーい！！！」「パワースポットが出来ましたね。この前で写真を撮ったら良い事ありそうです」「キラキラカワユス！」などのコメントが寄せられている。